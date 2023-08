Viadotto Ritiro, ultima fase dei lavori a buon ritmo FOTO - Tempostretto

L'obiettivo è di concludere tutto entro febbraio

Lo scorso 3 agosto la demolizione dell’ultima campata del vecchio viadotto Ritiro. I lavori si sono poi fermati per un paio di settimane e sono ripresi lunedì 21 agosto.

Una squadra di 4 persone sta procedendo alla posa dell’armatura del muro sponsale sul torrente Badiazza, mentre un operatore sta eseguendo movimento terra in prossimità della spalla lato Palermo, in modo da iniziare l’inghisaggio delle barre di armatura della nuova spalla. Un secondo operatore sta eseguendo lo scavo meccanico a tergo della spalla, in modo da procedere alla demolizione di una parte della vecchia spalla.

Ora il Consorzio Autostrade Siciliane, con una brevissima nota, “informa che proseguono le attività lavorative in corso presso il cantiere,secondo il piano stabilito e le necessità progettuali”.

L’ultima fase, con la costruzione dell’ultima campata del nuovo viadotto, dovrebbe durare sei mesi. A febbraio, quindi, otto anni dopo la consegna dei lavori, tutto dovrebbe finalmente essere concluso.