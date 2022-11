"I miei viaggi, fotografando il mondo". La mostra di Daniele Passaro - Tempostretto

Alla Galleria Arte Cavour con ingresso gratuito

E’ stata inaugurata sabato alla Galleria Arte Cavour la personale dell’avvocato e fotografo Daniele Passaro, intitolata I miei viaggi – fotografando l mondo, a cura dei direttori della Galleria Paolo Accordino e Maurizio Gemelli.

Il vernissage avverrà dopo quasi 10 anni dalla sua ultima mostra, Daniele Passaro torna a esporre le sue fotografie, questa volta con una selezione di scatti dei suoi reportage di viaggio. Per la mostra, Passaro ha scelto i paesaggi di cinque diversi Paesi: Cuba, Nepal, Islanda, la pianura del Serengeti in Tanzania e New York. Ciascun luogo è raccontato attraverso otto immagini fotografiche che definiscono un tour virtuale intorno al mondo.

Le fotografie in mostra sono piccoli frammenti di realtà colti da Daniele Passaro, suggestioni che vogliono offrire un assaggio delle emozioni che quelle esperienze e quei paesaggi, naturali e umani, hanno suscitato nel fotografo e che possono ispirare ciascuno di noi.

Nato a Messina, dove oggi svolge la professione di avvocato, Daniele Passaro ha sviluppato fin da giovane la sua passione per la fotografia, sperimentando nel corso degli anni diversi generi e tecniche. Dal ritratto alla fotografia aerea, fino appunto ai reportage di viaggio, grazie ai quali è stato spinto a visitare luoghi del mondo più e meno noti. Con le sue fotografie, Passaro ferma il tempo, catturando i fugaci istanti di un’esperienza, un incontro, uno sguardo, costruendo attraverso le immagini una mappatura di emozioni personali e condivise.

A proposito delle fotografie di viaggio dice: “ Credo che viaggiare sia una delle più belle esperienze che si possano fare. Il mondo è un gigantesco contenitore di storie, di luoghi, di suoni di colori e di persone che sono in grado di farci innamorare; questo immenso contenitore aspetta solo di essere aperto da chi viaggia. Io ho avuto la fortuna di viaggiare con la macchina fotografica al collo, e ho avuto la possibilità e il privilegio di fermare il fluire di tutto questo fotografando alcuni frammenti”.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente presso la Galleria Arte Cavour, Corso Cavour 119, Messina, tutti i giorni dalle 17 alle 20, fino a sabato 26 novembre 2022.