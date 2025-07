Viale Europa. La fermata bus “della vergogna” sarà ampliata e sistemata

L'impegno del consigliere Geraci, che annuncia: "Atm ha richiesto l’adeguamento del marciapiede per predisporre l’installazione della pensilina di attesa"

MESSINA – “La scena che si ripete ogni giorno sul viale Europa è quella di vedere tanti cittadini, per lo più anziani, attendere per diverso tempo in piedi il passaggio del mezzo pubblico e chi proprio non ce la fa, aggravato anche delle buste della spesa, cerca sollievo sedendosi sul ciglio del marciapiede”.

A dichiararlo è il consigliere della III Circoscrizione, Alessandro Geraci (Movimento Cinquestelle), che da due anni (la prima nota risale a giugno 2023), chiede la collocazione di adeguata pensilina.

Questo punto di attesa del mezzo pubblico, è assolutamente nevralgico per tutto il territorio vista la presenza di attività commerciali, alimentari, di ristorazione, di istituti scolastici, nonché di presidi ospedalieri.

Da qui transitano i bus di ritorno che portano a tutti i villaggi della vallata che comprende i rioni di 𝗕𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲, 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶, 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗦𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶, 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲, 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗼 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗲 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲.

“In questi anni – prosegue Geraci – si sono susseguiti diverse riunioni, tavoli tecnici ed interlocuzioni sul tema, senza mai arrivare ad una soluzione. Finalmente nell’ultimo incontro che ho avuto con la presidente ATM Carla Grillo, abbiamo probabilmente superato il problema delle misure del marciapiede che dovrà ospitare la pensilina, con la richiesta di ampliamento da parte dell’Azienda Trasporti al Dipartimento competente. Seguirò l’iter fino alla conclusione dei lavori, dando seguito alle sacrosante lamentele dei residenti che mi continuano a pervenire, così da non vedere mai più queste scene nella nostra città. La mobilità sostenibile e l’utilizzo dei mezzi pubblici dipendono anzitutto dal servizio offerto alla cittadinanza, che è certamente migliorato in questi anni. Mi auguro che a ciò si aggiunga questo importante luogo di attesa”.