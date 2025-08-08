 Viale Europa. Ruba un'auto ma il Gps lo tradisce, arrestato 37enne

Redazione

venerdì 08 Agosto 2025 - 14:38

Messina. Fermato dalle Volanti, l'uomo ha tentato la fuga e ha aggredito gli agenti

MESSINA – La denuncia di un furto d’auto. La segnalazione alla sala operativa. E, grazie al Gps, i poliziotti delle Volanti hanno intercettato nei pressi del Viale Europa, in tempo reale, i movimenti del mezzo rubato. Il tutto consentendo agli agenti di individuare l’autovettura e sottoporre a controllo il conducente, un messinese di 37 anni. A seguito della verifica, tuttavia, targhe e libretto di circolazione non corrispondevano al mezzo rubato. Il 37enne aveva infatti sostituito le targhe e provveduto a camuffare il danno fatto al bussolotto di accensione per rubare la macchina.
L’uomo ha poi tentato la fuga e, una volta raggiunto, ha aggredito gli agenti per tentare di sottrarsi all’arresto. L’autovettura rubata è stata immediatamente riconsegnata al proprietario.

Sono stati pure trovati e sequestrati alcuni cacciaviti, una centralina d’auto, un taglierino e una chiave contraffatta, per i quali l’arrestato è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

La foto è d’archivio.

