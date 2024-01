Viale San Martino, l’isola pedonale continua. E i parcheggi saranno ancora gratis

L'obiettivo è l'isola permanente, i parcheggi saranno a pagamento ma non adesso

Non il 7 gennaio, come indicato nei cartelli, ma almeno fino a giugno. L’isola pedonale di viale San Martino prosegue, con l’obiettivo di diventare permanente. Nell’appalto della riqualificazione della linea tranviaria è prevista una nuova pavimentazione, simile a quella già realizzata sul lato monte di piazza Cairoli.

Tanta gente, tutti i giorni, durante il periodo natalizio e di inizio anno. Che sarà inevitabilmente di meno dall’8 gennaio, nei giorni infrasettimanali. Ma si arriverà all’isola pedonale definitiva, quando il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) sarà approvato dal Consiglio comunale.

Nel frattempo, a breve è attesa l’ordinanza di proroga. “Dobbiamo ancora adottare l’atto amministrativo in giunta – dice il sindaco Federico Basile – ma la linea è quella”.

I parcheggi

Proroga anche per la gratuità dei parcheggi d’interscambio. Non si pagherà dal 15 gennaio, come previsto in un primo momento.

“Attendiamo il completamento dei lavori di tecnologia – spiega ancora il sindaco -, intanto diamo qualche mese gratis in più, pensando già ad un sistema che per i primi 10 o 15 minuti non faccia pagare la

sosta breve”.

Sono quattro i parcheggi finora aperti (via San Cosimo, viale Europa centro, viale Europa est, Bordonaro), più via Catania, che però presto (forse il 10 gennaio) chiuderà per gli ultimi interventi in vista dei lavori di ristrutturazione del mercato Vascone. E nel frattempo gli operatori saranno posizionati proprio nel parcheggio.

Lavori alle battute finali per Papardo, Gazzi Socrate e Campo delle Vettovaglie, in corso a viale Europa ovest, Palmara, San Licandro e Gasometro, ancora da iniziare a Giostra Sant’Orsola e Santa Margherita. E c’è anche un altro parcheggio, quello del palacultura, la cui apertura era stata annunciata per novembre 2022. Dopo un anno è ancora chiuso.