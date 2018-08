Il ministro dell'Interno Salvini in visita alla Base navale di San Raineri

Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà domani (mercoledì) a Messina. Secondo quanto reso noto dal Viminale, giungerà in città alle 18,45 e si recherà alla Base navale di San Raineri dove visiterà il pattugliatore Multiruolo Monte Sperone del Gruppo aeronavale della Guardia di finanza.

Una visita breve, prima di recarsi a Furci Siculo, dove incontrerà il sindaco Matteo Francilia, da pochi giorni nominato coordinatore provinciale della Lega e si fermerà per la cena in un ristorante sul lungomare. A Messina non sarebbero previsti altri incontri.

Il sindaco della Città dello Stretto, Cateno De Luca, nei giorni scorsi aveva invitato il ministro dell’Interno, in occasione della visita a Furci Siculo, a recarsi “nel lebbrosario delle baracche", dopo aver chiesto lo stato di emergenza e disposto, entro il 31 ottobre, lo sgombero delle duemila famiglie che vivono in baracca "in condizioni di vita di gran lunga al di sotto degli standard minimi di igiene e sicurezza".

“Venga ministro – aveva chiosato De Luca - venga a vedere con i suoi occhi. Sono sicuro che, dopo aver constatato la gravissima situazione di degrado, diventerà il nostro migliore 'alleato' per rappresentare nel Consiglio dei Ministri che a Messina esiste un’emergenza che, per troppo tempo, è stata colpevolmente sottovalutata".

De Luca ha evidenziato nel pomeriggio di "non avere notizie in merito" ad un incontro con Salvini.