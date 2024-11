Videogame, “sopravvivenza e narrazione emotiva”: l’incontro all’Officina del Sole

Ospite il gamer Claudio Favorito. Si parlerà di videogiochi e di "The Last of Us"

MESSINA – Si parlerà di videogame e di uno dei prodotti più apprezzati dai giocatori negli ultimi anni, The Last of Us, nel nuovo incontro dal titolo “il mondo dopo tra sopravvivenza e narrazione emotiva” organizzato dall’Officina del Sole. Ospite sarà il gamer Claudio Favorito, che sabato 16 novembre, dalle 18.30, nella sede di via Giacomo Venezian 15 ne parlerà con i presenti, raccontando anche la propria esperienza.

Favorito, sui canali dell’associazione culturale, ha raccontato: “Mi sono avvicinato al mondo dei videogiochi verso la fine degli anni ’80, quando vidi per la prima volta il NES da un lontano cugino. Super Mario Bros e l’indimenticabile Duck Hunt, con tanto di pistola annessa, mi lasciarono imbambolato davanti al televisore per molti pomeriggi domenicali. Successivamente, negli anni ’90, arrivò la mia prima console domestica: Sega Master System 2. Avevo giusto un paio di cartucce e tra queste il meraviglioso Mickey Mouse Castle of Illusion, Pro Wrestling ed il difficilissimo Alex Kidd già preinstallato sulla console. Non molto tempo passò dal soffiare all’interno delle impolverate cartucce del Master System 2 alle memory card della Playstation. Ricordo ancora i primi giochi che ricevetti insieme a quella piccola piattaforma che, successivamente, avrebbe condizionato il mio tempo libero: Gran Turismo, Metal Gear Solid e Driver. Dalla fine degli anni ’90 ad oggi per il sottoscritto è stato un susseguirsi di titoli, mondi, storie e tanti amici. Mi piace vivere questa passione a 360° e non soltanto percepire le sensazioni che essa mi regala; guardo oltre, affascinato da tutto ciò che si muove dietro ogni singola esperienza virtuale”.