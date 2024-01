“Vieni a Palazzo” e la gente ha affollato il Palacultura a Messina

Ieri l'evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Fai

MESSINA – Successo di pubblico ieri al Palacultura per “Vieni a Palazzo”. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il Fai, Fondo per l’ambiente italiano. Grande attenzione è stata riservata alla sala Immersiva, con la proiezione di “Messina 1780. Una capitale perduta”, realizzato appositamente dall’architetto Luciano Giannone. Ma anche all’esposizione permanente della Vara e dei Giganti, illustrata dall’sssociazione “Amici del Museo”.

Da ricordare la mostra “Antonello da Messina e le sue opere”, allestita in uno spazio della Galleria d’arte Moderna, curata dalla storica dell’Arte Grazia Musolino, 48 opere messe a disposizione dal presidente dell’associazione Trapper Michele Salvo. La mostra è stata illustrata dagli studenti “ciceroni” del Liceo Basile, coordinati dalla delegazione Fai di Messina, presieduta da Nico Pandolfino.

E ancora: l’Auditorium nel quale, a ciclo continuo sono stati proiettati i filmati di “Messina e la sua Storia” della collezione di Egidio Bernava; il Foyer animato dall’esibizione al pianoforte del maestro Antonino Averna, docente del Conservatorio; la “Fiera delle Arti e della Scienza”, con laboratori di Lingua e arti Grafiche ed esperimenti di Fisica, Matematica, Chimica, animati dai docenti e dagli alunni del Liceo Seguenza, diretto dalla preside Lilia Leonardi, nell’ambito del Centenario della fondazione. Da ricordare pure la Biblioteca “T. Cannizzaro” e l’Archivio storico, dove i visitatori sono stati accolti dal personale comunale e dai ragazzi del Servizio civile nazionale.

“Il Palacultura un luogo da vivere”

Tanti i messinesi che, accolti dai volontari scout del Masci, si sono messi in fila per visitare l’articolata offerta culturale degli ambienti del Palacultura che, da ieri, potranno essere visitati, secondo un calendario che verrà pubblicato a breve, durante gli orari di apertura della Biblioteca comunale.

Erano presenti la soprintendente ai Beni culturali Mirella Vinci, la direttrice della Biblioteca regionale Tosi Siragusa e il presidente del Conservatorio Egidio Bernava.

Soddisfatti il sindaco Basile e l’assessore Caruso: “C’è tanta voglia tra i messinesi di scoprire la città e riappropriarsi dei suoi spazi. Siamo orgogliosi di presentare ai nostri concittadini, e dalla prossima stagione crocierista anche ai turisti in transito, il lavoro che ha condotto, dopo un lungo periodo di preparazione, a rendere fruibile il Palaculttura Antonello da Messina. Con i suoi spazi, è un luogo da vivere e far conoscere”.

Articoli correlati