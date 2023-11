Vigilia della 10 km di Capo Sant'Alessio dedicata ad Arturo Mastroieni - Tempostretto

La corsa podistica organizzata dall'Atletica Savoca, in collaborazione con il Comune di Sant'Alessio Siculo, assegnerà i titoli provinciali Promozionali

SANT’ALESSIO SICULO – È tutto pronto a Sant’Alessio Siculo per la “10 Km di Capo Sant’Alessio – 18° Memorial Arturo Mastroieni”, in programma domani, domenica 5 novembre, nel ridente comune jonico. La manifestazione Fidal, organizzata dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi in sinergia con il Comune di Sant’Alessio Siculo, sarà valida come Campionato Provinciale di corsa su strada Promozionale (Esordienti 10, Cadetti e Ragazzi) e come quinto appuntamento della “Messina Run Cup 2023”.

Circa 200 i partecipanti complessivi. Arturo Mastroieni è stato un personaggio di grande rilievo nel panorama sportivo nazionale, poiché fu il primo atleta siciliano a partecipare agli Europei e successivamente l’unico presente nel 1936 alla rassegna olimpica di Berlino, dove corse i 5000 metri in 15’02”2, giungendo al sesto posto. L’anno scorso di imposero il beniamino di casa Filippo Amasi (Atletica Savoca) e Valerie Woodland della Podistica Messina.

Il programma della 10 km di Capo Sant’Alessio

Il programma tecnico prevede il raduno giuria e concorrenti alle ore 8.30. Alle 9.00 gareggeranno gli Esordienti 6, poi a seguire tutte le altre categorie giovanili, che si cimenteranno su distanze diverse, a seconda dell’età dei partecipanti. Alle 10.00 è previsto lo start dei più grandi, che dovranno completare quattro volte un circuito a bastone pianeggiante di 2,5 km, andata e ritorno, ricavato sul lungomare, con partenza ed arrivo posti nei pressi dell’ufficio turistico. Il percorso omologato misura esattamente 10 km.

Ore 8:30 Riunione Giuria e Concorrenti

Ore 9:00 Partenza Esordienti 6 M/F

Ore 9:10 Partenza Esordienti 8 M/F

Ore 9:20 Partenza Esordienti 10 M/F

Ore 9:30 Partenza Ragazzi M/F

Ore 9:40 Partenza Cadetti M/F

Ore 10:00 Premiazione gare giovanili

Ore 10:00 Partenza categorie Settore Agonistico M/F

Ore 11.15 Premiazione categorie Settore Agonistico M/F

Indicazioni logistiche

Da Catania: autostrada A 18 uscita Taormina e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Messina (8 km), passando per Letojanni, fino a Sant’Alessio Siculo.

Da Messina: autostrada A 18 uscita Roccalumera e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Catania (km 4) passando per Furci Siculo, Santa Teresa di Riva fino a Sant’Alessio Siculo.

Si potrà parcheggio al Ristorante Geuso. Sul lungomare Nord e Sud di Sant’Alessio Siculo fino al divieto di transito e in via Maresciallo Alessio Altadonna. Per qualsiasi informazione contattare Antonello Aliberti (organizzatore) al numero 3803032011.

Articoli correlati