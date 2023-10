Vigilia di Crotone - Messina. Modica: "Contro le grandi ci esaltiamo. Mi aspetto una reazione" - Tempostretto

Le dichiarazioni del tecnico e la presentazione della prossima sfida del Messina. I numeri dell'avversario Crotone e i precedenti

MESSINA – Prossimo turno in trasferta per il Messina che domani, domenica 29 ottobre alle ore 14, giocherà allo stadio “Ezio Scida” contro il Crotone. Rossoblù che arrivano da due vittorie consecutive, mentre il Messia è andato incontro ad un brutto stop, il primo in casa, contro il Brindisi.

Fortunatamente si tornerà subito in campo e a presentare la sfida ci ha pensato il mister Giacomo Modica: “Abbiamo giocato quarantotto ore fa. Dobbiamo avere solo il tempo di metabolizzare una brutta prestazione terminata con un risultato bruttissimo. Incontriamo – prosegue l’allenatore dell’Acr Messina – una grande squadra, il Crotone. Noi contro le grandi ci siamo sempre esaltati, partiamo da 0-0 e vediamo che succede”.

Sullo spogliatoio ha concluso: “I ragazzi hanno reagito e spero che le risposte si vedano domani nella gara. A prescindere dal risultato mi interessa trovare la squadra e fare una bellissima prestazione. Ci servirà per prendere consapevolezza che quella di due giorni fa è stata una partita scellerata, sbagliata. E che quindi noi possiamo dire la nostra in questo campionato”. Il mister avrà le sue scelte da fare perché ricordiamo non avrà a disposizione Manetta e Plescia squalificati, mentre tra i convocati torna Lia ma non figura invece Tropea.

L’avversario Fc Crotone

Il Crotone è sesto in classifica a quota 16 punti e viene da due vittorie consecutive, entrambe per 2-1, in trasferta col Giugliano e in casa col Foggia. In casa allo stadio “Ezio Scida” ha perso solo all’esordio contro la Turris a settembre, poi un pari 1-1 contro Cerignola e tre vittorie consecutive con Sorrento, Picerno e appunto Foggia. La formazione di mister Lamberto Zauli si è schierata nell’ultima col Giugliano col 3-4-1-2: Dini, Leo, Bove, Loiacono; Tribuzzi, Vitale, Petriccione, Crialese; D’Ursi, Tumminello, Gomez. Doppietta Tumminello a decidere la sfida, quest’ultimo è capocannoniere della formazione calabrese al pari di Gomez, una coppia di attacco che ha all’attivo otto reti segnate, quattro a testa.

Ad arbitrare la sfida Mattia Caldera di Como con Nicolò Moroni di Treviglio e Cristiano Pelosi di Ercolano assistenti. Quarto ufficiale Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. I precedenti tra i professionisti non hanno mai visto le due squadre pareggiare: tre vittorie nei precedenti più datati per il Messina e 3 sconfitte per i biancoscudati nella passata stagione. In serie B nel 2001/2002 4-0 del Messina in casa all’andata e e 2-1 al ritorno in trasferta; ultima vittoria peloritana l’1-0 in trasferta nel terzo turno di Coppa Italia nell’agosto 2004.

Gli ultimi tre precedenti, tutti dello scorso stagione in serie C, hanno visto il Messina sconfitto in casa all’esordio nella prima giornata per 2-4, prima del ritorno la sfida in Coppa Italia che vide passare i calabresi dopo i calci di rigore, infine l’1-0 all’“Ezio Scida” firmato Petriccione in una giornata che al mattino aveva visto le dimissioni dell’allora tecnico Gaetano Auteri.

I convocati dell’Acr Messina

Portieri: Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Simone Buffa (2001), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Andrea Zammit (2003).

