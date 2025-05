Vigilia di Messina-Foggia, mister Gatto: “Daremo battaglia, una sfida che dura 180 minuti”

L'allenatore presentando la sfida elogia il gruppo e avverte "oltre al cuore servirà equilibrio tattico e testa"

MESSINA – L’allenatore del Messina, Antonio Gatto, nel pre partita torna sul momento vissuto ieri con la squadra che è stata incitata dai tifosi alla fine dell’allenamento: “Ieri è stato un momento di passione con i ragazzi felici di ricevere l’abbraccio della tifoseria e ne faranno tesoro per dare ancora di più in campo. È diventato importante il rapporto tra piazza e squadra e pensiamo servirà a fare quel passo in avanti in più”.

Sui playout imminenti mister Gatto aggiunge: “Ho detto ai ragazzi di cancellare quello che c’è stato prima, nelle partite precedenti. L’interesse è notevole e l’importanza è devastante per questa partita, entrambe le squadre proveranno a mantenere la categoria, noi ci stiamo preparando e daremo battaglia in campo. Queste sono partite che si giocano su 180 minuti, ci vuole l’equilibrio giusto e pensare che con il cuore vinceremo la gara, ma ripeto serve anche equilibrio tattico e la testa. Sono due partite da giocare, faremo di tutto per vincere da noi con massimo rispetto per l’avversario”.

Sulla situazione interna allo spogliatoio: “Non mi piace dare indicazioni in vista della domenica durante gli allenamenti, dobbiamo essere tutti partecipi, così si lavora serenamente e abbiamo provato tante soluzioni. Abbiamo qualche problema con Gyamfi e Ingrosso, decideremo all’ultimo minuto”. Sulla situazione societaria vissuta chiosa: “In questo momento un presidente avrebbe difficoltà a trovare le parole, questo gruppo ha attraversato di tutto facendosi scivolare tante cose addosso, ha dimostrato di essere un gruppo vero e non credo si possano trovare parole giuste per tirare fuori qualcosa in più”.

Articoli correlati