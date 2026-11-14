Vigilia di Messina – Jonica, Torrisi: “C’è tensione positiva, mi auguro il pubblico risponda”

Le parole del tecnico dei biancoscudati il giorno prima della 10ª giornata di Eccellenza, in programma domenica 15 novembre alle ore 15:00 al "Celeste"

MESSINA – Dalla sala stampa dello stadio “Giovanni Celeste”, ultimata la rifinitura dell’Acr Messina 1900, il tecnico Alfio Torrisi ha presentato con queste parole la gara: “Sono state tre partite, da Scordia in poi, importanti. Abbiamo giocato tre sfide nel peggior momento mentale nostro, adesso ci aspetta una partita complicata, difficile e non possiamo pensare sia semplice. C’è tensione positiva, non dobbiamo sbagliarla, è una partita importantissima dove siamo chiamati a fare una grande prestazione”.

Su infermeria e possibile formazione al netto di assenze e squalifiche ha concluso: “A prescindere dagli indisponibili che sono Sbuttoni, Burzio per squalifica e Noah, mentre recuperiamo Guerriero, questa squadra a livello difensivo ha dimostrato una solidità importante. Spesso abbiamo cambiato la linea ma abbiamo mostrato solidità e comunque la forza difensiva la dà anche la pressione alta. Abbiamo mostrato anche personalità. Abbiamo una squadra quadrata e concentrata. Prendiamo gol solo quando ci concediamo distrazioni e disattenzioni, finché manteniamo l’intensità possiamo gestire la partita dimostrando di rischiare molto poco”.

Una partita, quella valida come decima giornata di Eccellenza nel girone B, che vedrà i giallorossi ospitare la Jonica che ha ottenuto otto punti fin qui in campionato. Sull’avversario Torrisi ha aggiunto: “Rispettiamo la Jonica che ha idee, gamba e un progetto tecnico che sta dando continuità. Per loro venire al Celeste e affrontare il Messina darà motivazioni in più. Non possiamo concedere nulla a livello emotivo agli avversari, quando abbiamo pareggiato la rabbia a livello emotivo abbiamo sempre vinto. “.

Riguardo la situazione ambientale vissuta a Messina l’allenatore ha detto: “Mi auguro che domani più che mai la gente possa venire in massa. È un momento storico dove il pubblico può e deve essere l’arma in più in questo campionato. La nostra tensione è positiva e riguarda il rispetto dell’avversario, dobbiamo avere determinazione e fame, per noi la domenica deve essere la finale di Champions. Non mi preoccupa di vedere i miei agguerriti, me ne vanto, questa squadra deve avere questo atteggiamento, molti giocatori miei non hanno mai fatto l’Eccellenza, è diversa la gestione dei nervi e pensare di essere superiori poteva portarci a prendere delle batoste”.