Vigor Itala, confermati Danilo Lo Paro e Simone Foti. Giuseppe Stasi in porta - Tempostretto

Mister Corrado Martelli potrà continuare a fare affidamento sui due calcettisti in vista della prossima stagione in C2. Per la porta annunciato l'arrivo di Stasi

ITALA – Proseguono le conferme in casa Vigor, questa volta tocca a Danilo Lo Paro e Simone Foti, considerati pedine importanti per lo scacchiere di mister Corrado Martelli, proseguire con la formazione di Itala per questa nuova stagione di calcio a 5 in serie C2.

Nuovo acquisto invece per la porta, a difendere i pali infatti la società jonica ha ingaggiato Giuseppe Stasi.

Le conferme per la Vigor Itala

Danilo Lo Paro (a sinistra nell’immagine in evidenza) classe ’90, già dal secondo anno di fondazione in organico con il nostro club, grande trascinatore che incarna perfettamente lo spirito della Vigor Itala Messina: “Lo scorso anno sono stato fuori per lavoro e di fatto, mi potrei considerare quasi un nuovo acquisto per questo nuovo corso, non vedo l’ora di riprendere da dove ho lasciato qualche tempo fa”.

Abnegazione e grande propensione al sacrificio, sono di certo tra le attitudini che cerchiamo in un atleta e Simone Foti sposa a pieno questa filosofia. Classe ’95, con un andamento in crescendo la scorsa stagione, sarà un altro elemento di valore per il nostro roster: “Sono molto motivato e lavoreremo sin dal primo giorno, per raccogliere ciò che, dal mio punto di vista, meritavamo già la scorsa stagione”.

Il nuovo portiere Giuseppe Stasi

La società comunica di essersi assicurata le prestazioni dell’estremo difensore Giuseppe Stasi, classe ‘84 con un passato di livello tra Martina, Fasano e Putignano in Puglia, tra C2 e serie B e un altrettanto importante trascorso siciliano tra Villasmundo, Augusta, Meriven, Camaro C5, PGS e Savio.

Le parole di benvenuto del direttore sportivo Famà: “Esperienza, grandi doti tecniche oltre che umane, fanno di Stasi di certo, uno dei portieri più importanti del nostro territorio e siamo felici di averlo al nostro fianco per questa stagione”.

Le prime dichiarazioni di Stasi: “Ritengo di poter dare ancora tanto a questo sport che ha segnato gran parte della mia vita. Essere contattato da tante società di livello, è motivo di orgoglio e mi spinge a fare meglio anno dopo anno. Ci tengo a salutare i miei compagni del Savio e in particolar modo Mr. Smedile, con il quale si è stretto un legame che va oltre al campo da gioco. “Il progetto Vigor – conclude Stasi – mi stimola tanto e sento che possa ritagliarsi, a lungo termine, un posto importante posto tra l’élite del calcio a 5 messinese”

