Arena, fontana danzante, giochi e piste: ecco la nuova Villa Dante VIDEO

Quasi ultimati i lavori: i cancelli si riapriranno dopo Pasqua

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un parco verde completamente nuovo. I lavori per la riqualificazione di Villa Dante sono agli sgoccioli. Le opere sono quasi tutte compiute, si dovrà solo ultimare la sistemazione del verde. Verranno piantate nuove essenze: ci sarà molto più verde e fiori colorati a delimitare i sentieri calpestabili. Dalla prossima settimana si inizierà con la posa del prato dei giardini sensoriali, dopodichè i lavori saranno davvero conclusi e i cancelli della villa riapriranno dopo tanti mesi di chiusura.

Arena, fontana danzante, giochi, skate, bocce e coworking

Ecco la nuova arena, con il suo campo da basket; la nuova fontana danzante, che fino a qualche anno fa era uno stagno; la nuova area giochi per bambini, molto più ampia e colorata, con nuovi giochi inclusivi; l’area fitness completamente rinnovata; la pista da skate e quella per la corsa campestre; il nuovo campo da bocce ristrutturato e infine la struttura polifunzionale in legno, in cui Messina social city potrà accogliere bambini e famiglie per attività al coperto. Al suo interno sorgerà anche una zona per la pausa caffè e un’area coworking.

“Entro aprile si riaprirà”

Insomma una villa completamente rinnovata, più accogliente e con tutti i servizi per trascorrere pomeriggi di svago, gioco e tempo libero. La riapertura è prevista dopo Pasqua. “Entro aprile sicuramente”, confermano il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti. Oggi il sopralluogo congiunto fra l’Amministrazione, il direttore dei lavori e la ditta che completerà gli ultimi interventi.

Si copriranno con dei pannelli i vetri imbrattati della palestra

In una fase successiva, dopo la riapertura al pubblico quindi, si procederà a coprire i vetri oscurati della palestra e degli spogliatoi della piscina. Sono sporchi, imbrattati da scritte e disegni e non si presentano bene in un ambiente ormai del tutto rinnovato. C’è un progetto per coprirli con dei pannelli. Inoltre si lavorerà all’efficientamento energetico e l’installazione di impianto di illuminazione a led della palestra da ping pong, della piscina, degli spogliatoi e bagni.

Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻