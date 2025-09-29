Villa Dante, l’inciviltà dei piccoli rifiuti: l’area giochi dei bambini merita più cura FOTO

Servono interventi di igienizzazione più frequenti per tutelare i più piccoli

MESSINA – È sicuramente l’area giochi pubblica più bella, moderna e frequentata di Messina. Quella di Villa Dante è stata rinnovata di recente e si trova di fronte alla splendida fontana e al centro E-Si-Sto.

Strutture di qualità dove la cura del dettaglio è minacciata da un problema diffuso: l’abbandono di piccoli rifiuti da parte di incivili.

Le immagini scattate nell’area giochi non mostrano grandi cumuli di rifiuti, come purtroppo si vedono in altri angoli della città. La situazione non è di grande degrado ma di trascuratezza.

Cartacce, pezzi di plastica, tappi, mozziconi di sigaretta e bicchieri compressi sparsi sulla pavimentazione anti-trauma e tra la ghiaia. Rifiuti piccoli, quasi insignificanti singolarmente, ma la cui somma è la prova di una duplice criticità.

Inciviltà e frequenza di pulizia

La presenza di questi scarti sparsi indica due problemi: 1) l’inciviltà continua: purtroppo, una parte di frequentatori dell’area dimostra una palese mancanza di rispetto per il bene comune e per l’igiene dei bambini. Scegliendo di non utilizzare i cestini, che pure sono presenti lì vicino, trasformano un luogo dedicato al gioco e alla crescita in un ricettacolo di sporcizia; 2) L’intervento insufficiente: data l’elevata affluenza, l’area giochi di Villa Dante necessita di una frequenza di pulizia superiore alla media. Il parco è curato ma la quantità di piccoli rifiuti accumulati in un’area dove i bambini toccano suggerisce che gli interventi di igienizzazione ordinaria non sono sufficienti.

Un luogo simbolo

Proprio perché l’area giochi di Villa Dante è un punto di riferimento per l’intera comunità messinese, adiacente a zone valorizzate e nevralgiche, è fondamentale garantire un livello di pulizia impeccabile. La sicurezza e l’igiene dei bambini devono essere una priorità assoluta.

Nel frattempo, l’appello alla civiltà resta la prima e più importante misura preventiva: bastano pochi secondi per gettare un rifiuto nel cestino, evitando di macchiare l’immagine di un parco diventato uno dei punti più belli della città.

