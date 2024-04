Villa Dante pronta ad aprire. “Tanti eventi in estate” FOTO

Durante il sopralluogo della quinta commissione parla Finocchiaro: "L'arena sarà fondamentale". E Asquini: "Il 15 maggio il Festival della Sostenibilità"

MESSINA – L’arena, i giochi, l’area verde e il centro polifunzionale. Villa Dante sembra ormai prossima all’apertura e la data fatidica dovrebbe arrivare entro il 15 maggio. Questo è quanto è emerso durante il sopralluogo della quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, che si è recata nella villa per visionare lo stato dei lavori insieme alla presidente di Messina Social City Valeria Asquini e all’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Assente per impegni istituzionali, invece, l’assessore Francesco Caminiti, direttamente interessato con il suo assessorato alla riqualificazione della villa. E intanto già domenica 7 aprile ci sarà il MessinaCon Day0, ovviamente nella porzione ancora utilizzabile.

Asquini: “Il 15 maggio il Festival della Sostenibilità”

“Accoglieremo Villa Dante e faremo in modo che la città possa usufruirne – ha spiegato Asquini – e penso che entro la prima decade di maggio sarà pronta, visto che i lavori sono a buon punto. L’assessore Caminiti e l’amministrazione li seguono da vicino e sono stati già raggiunti risultati importanti. Mancano alcuni piccoli accorgimenti, come l’arredamento della struttura ma sta per arrivare. C’è un appuntamento già fissato che è il Festival della Sostenibilità del 15 maggio a Villa Dante. Abbiamo avviato un percorso che non si ferma alla riqualificazione ma deve fare in modo che gli spazi siano vissuti e la presenza di Messina Social City serve proprio a questo”.

Finocchiaro: “Nell’arena tanti eventi in estate”

L’assessore Finocchiaro si è focalizzato sull’arena: “Diventa un ulteriore impianto da sfruttare per eventi sportivi ed extrasportivi. Basta guardarsi intorno per rendersi conto che è stato fatto un lavoro encomiabile, merito del mio collega l’assessore Caminiti. Spettacoli? Quest’estate qui ne faremo più di uno. Ci dedicheremo agli eventi musicali in estate, ma non solo. L’anno scorso l’avevamo aperta agli eventi, quest’anno faremo cose ancora più importanti. C’è anche la pista di skate, il chilometro di corsa, attrezzatura varie: molti spazi sono utilizzabili per le manifestazioni, i cambi all’entrata sono sempre pieni. Il restyling ora merita di essere apprezzato da tutta la città”.