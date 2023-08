Villa Dante vandalizzata, Basile all'attacco: "Troveremo i responsabili" - Tempostretto

Il sindaco denuncia con amarezza l'intrusione di vandali che hanno colpito spazi esterni, interni e bagni: "Non capirò mai il senso di questi gesti"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha lanciato un messaggio sulla sua pagina Facebook, a meno di 24 ore dalla manifestazione della Vara, che ha unito decine di migliaia di messinesi sotto un’unica passione. Il primo cittadino ha pubblicato alcune foto di Villa Dante, colpita dai vandali che hanno rotto i bagni e tranciato alcune reti protettive.

“A quei soggetti che negli ultimi giorni sono entrati a Villa Dante vandalizzando gli spazi esterni, interni e i bagni, dico che il nostro impegno per eliminare questi comportamenti sarà ancora più forte. Perché la nostra città merita di essere rispettata prima di tutto da noi. Inutile dire che la zona è videosorvegliata dalle telecamere e stiamo individuando i responsabili di quanto accaduto, ma è assurdo pensare di vedere così vanificato un lavoro che stava riqualificando uno dei più importanti spazi pubblici che stiamo restituendo alla città. Non capisco e non capirò mai il senso di questi gesti perché Messina è casa nostra e dobbiamo tutti prenderci cura di casa nostra”.