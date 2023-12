Arrivano i raccordi sul corso Cavour: ora Messina è un po' più accessibile VIDEO - Tempostretto

Ma alcune auto parcheggiate davanti agli scivoli ostacolano l'attraversamento

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nel mese di ottobre avevamo evidenziato la difficoltà per le persone con disabilità ad attraversare in autonomia sul corso Cavour. Quello che aveva fatto più rabbia alla nostra lettrice in carrozzina Teresa Cannavò era proprio il fatto che i marciapiedi fossero nuovi ma comunque poco accessibili. Nonostante il nome del progetto che ne ha permesso la realizzazione fosse proprio “Messina accessibile”. Sono stati spesi 6 milioni e mezzo per rendere la città più a misura di carrozzina, sia in centro che nelle zone di Ganzirri e Mili.

Quel servizio scatenò una dura reazione da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Federico Basile e il direttore generale Salvo Puccio accusarono il nostro giornale di confezionare fake news. Il direttore del Comune di Messina precisò in una nota che i lavori non erano del tutto finiti, nonostante non ci fossero più le reti arancioni, e che i raccordi fra un marciapiede e l’altro sarebbero stati completati entro il 15 novembre. Così non è stato, ma sono comunque arrivati, come promesso successivamente, entro la fine dell’anno. Almeno sul corso Cavour. Nelle altre zone interessate dai lavori dello stesso progetto si procederà subito dopo. Solo quando saranno completati questi ultimi interventi Messina sarà davvero un po’ più accessibile.

Abbattute le barriere architettoniche restano quelle culturali

Non mancano, però, i soliti parcheggi poco civili a ridosso di scivoli o attraversamenti. E’ vero che la segnaletica orizzontale non è stata ancora completata e quindi mancano le strisce pedonali, ma bloccare lo scivolo con la propria auto non è comunque consentito. La battaglia per l’accessibilità di una città sarà vinta solo quando si saranno abbattute non solo le barriere architettoniche ma anche e soprattutto quelle culturali.