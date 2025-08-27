Villa San Giovanni. 3 arresti per furto all’ex Hotel Plaza, la struttura diventerà la nuova caserma dei Carabinieri

L’edificio, per anni simbolo di degrado, diventerà un presidio di sicurezza e legalità nel cuore della città

VILLA SAN GIOVANNI – Tre individui sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri mentre tentavano di asportare cavi elettrici e materiale in rame dall’ex Hotel Plaza di Villa San Giovanni, edificio da tempo in stato di abbandono.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori. I militari, insospettiti da alcuni movimenti all’interno della struttura, sono intervenuti cogliendo i tre soggetti mentre tranciavano i cavi e raccoglievano componenti in rame già pronti per essere portati via. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche diversi arnesi da scasso, segno della premeditazione del gesto criminoso.

L’ex Hotel Plaza non è un immobile qualunque: grazie a un progetto di riqualificazione urbanistica e sociale, la struttura ospiterà presto la nuova caserma dei Carabinieri di Villa San Giovanni, accogliendo sia la Compagnia che la Stazione. L’edificio, per anni simbolo di degrado, diventerà così un presidio di sicurezza e legalità nel cuore della città.

I tre arrestati sono stati condotti presso i rispettivi domicili e posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.