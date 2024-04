Villa San Giovanni. Espropri per il ponte, “esposto alla Procura e lettera a Mattarella”

L'iniziativa di "TengoStretto", mentre l'infopoint sarà fruibile da mercoledì

VILLA SAN GIOVANNI – E’ fruibile da questa mattina, ma sarà aperto solo da mercoledì 11 aprile e solo in determinati giorni, l’ infopoint per offrire consulenza ai tanti cittadini che sono e che saranno coinvolti nel piano delle espropriazioni previste sulla sponda calabrese per consentire la costruzione del ponte e delle opere di collegamento e compensative. “E’ un momento particolare, per quanti hanno ricevuto la comunicazione da parte della società Stretto di Messina“. Ha dichiarato la portavoce di “TengoSTretto”, Rossella Bulsei.

“Infatti i cittadini destinatari del provvedimento di esproprio, hanno già ricevuto un primo danno, perché per presentare le osservazioni entro i 60 giorni previsti, a partire da oggi, devono rivolgersi a dei legali e a dei tecnici e questo vuol dire cominciare a pagare delle parcelle. Nel frattempo abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e domani, sempre dal comitato, verrà depositato un esposto alla Procura della Repubblica“. “Parteciperemo – dice ancora Rossella Bulsei – costruttivamente a tutte le iniziative al fianco della società civile finalizzate alla tutela delle persone e del territorio con un’attenzione particolare ovviamente a quelle persone che nella demolizione della propria casa e nella sottrazione della propria attività lavorativa, vedono un sacrificio inutile, un’aggressione alla propria esistenza oltre che al proprio patrimonio”.

