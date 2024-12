Villa San Giovanni. La lotta contro il Ponte va in scena

Domenica alle 18,30 al CSC Nuvola Rossa arriva lo spettacolo teatrale “Scecco, Cavallo e Re. Da un’idea sull’inganno del potere”

VILLA SAN GIOVANNI –E’ previsto per domenica 15 dicembre alle 18.30 al CSC Nuvola Rossa di Villa San Giovanni, in via II Novembre 82, lo spettacolo teatrale “Scecco, Cavallo e Re. Da un’idea sull’inganno del potere”. Il Movimento No Ponte Calabria e Spazio No Ponte Messina propongono una serata teatrale contro l’arroganza del potere. Lo spettacolo è di Monia Alfieri, con Simone Di Blasi, Gerri Cucinotta, Elvira Ghirlanda, Germano De Gregorio, Gabriella Cacia, Sergio Runci, Massimo Camarata e Monia Alfieri.“Un atto psicomagico, rocambolescamente messo in scena da beffardi saltimbanchi e antichi cantastorie che, con leggerezza e urgenza, richiameranno alla memoria simboli e personaggi del passato, per smascherare i tranelli del presente e cambiare ciò che il futuro ci riserva. Un viaggio da Virgilio a Dante, da Andersen a Pitrè, da Shakespeare a Camus, per ricordarci che il potere ha sempre nascosto i suoi orrendi crimini travestendoli da dono e cambiando solo accessori al proprio costume di scena”.“La scena traduce in drammaturgia le inquietudini delle comunità dello Stretto, tormentate da un progetto che mira a devastare un territorio meraviglioso e fragile, distruggendone l’ecosistema in nome di una promessa distopica di futuro che non porta nessun vantaggio agli abitanti di Calabria e Sicilia. Piuttosto, l’operazione Ponte risponde alle mire propagandistiche del ministro Salvini e delle varie società che già stanno guadagnando lauti compensi dall’infinita progettazione e della futura cantierizzazione”.

“Mentre il territorio frana sotto i colpi di un dissesto idrogeologico allarmante, le spese continuamente in rialzo di costruzione del Ponte – scrive il Movimento No Ponte Calabria – fanno sì che adesso il Fondo di Coesione e Sviluppo per il Sud Italia venga ulteriormente scippato di ulteriori 7 miliardi, come previsto da un emendamento della Lega. Con quale faccia i parlamentari della maggioranza continuano a parlarci di sviluppo in un territorio in cui sanità, trasporti, sicurezza sociale e occupazione non sono assolutamente garantiti? Se il potere ha sempre travestito i suoi crimini in forma di dono e concessione, le comunità dello Stretto non si faranno abbindolare! Le storture giuridiche e tecnico-ingegneristiche, insieme alla assoluta inutilità politico-sociale di quest’opera, ci spingono a non mollare la mobilitazione contro il Ponte e a rilanciare un percorso popolare che rispedisca al mittente le bugie di Ciucci & Co”.