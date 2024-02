Villa San Giovanni, “quando l’aliscafo non aspetta”

Un lettore racconta la sua disavventura

WhatsApp 366.8726275: “Buonasera, desidererei segnalare l’ennesimo disservizio sullo Stretto. In poche parole, noi utenti del treno Frecciarossa, con provenienza Venezia, in ritardo per cause sconosciute, siamo giunti pochi giorni fa alla stazione di Villa San Giovanni intorno alle 21.56 circa. Era prevista, così come da convenzione, la coincidenza con l’aliscafo delle 22.45. Nonostante le svariate richieste, il mezzo veloce non ha aspettato. A voi le considerazioni sulle coincidenze perse da Messina, sui prezzi del Frecciarossa e su quant’altro. Sapete la risposta? C’è maltempo!”.