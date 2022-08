Villafranca. Primi allenamenti per la Sicily, arriva il palleggiatore Sulfaro - Tempostretto

La squadra tirrenica non vuole farsi trovare pronta e inizia la preparazione. Sul mercato annunciato il giovane alzatore Giorgio Sulfaro

VILLAFRANCA TIRRENA – Proseguono i preparativi in vista della prossima stagione in serie B di pallavolo per la Sicily Villafranca. La società neopromossa, inserita nel girone I insieme al Volley Letojanni, ha iniziato la preparazione per la prossima stagione.

Allenamento svolto al Sicily Beach Center sotto la guida del preparatore atletico José Bottaro. “Il rientro dalle vacanze è sempre molto impegnativo – fa sapere la società sui social – ma siamo certi che i nostri ragazzi riusciranno a riprendere il ritmo. Il mister non si è risparmiato e ha deciso di cominciare col botto, con ben quattro sedute di allenamento”.

Sono giorni di attività su tutti i fronti con l’arrivo annunciato di Giorgio Sulfaro tra le fila dei tirrenici. Il nuovo acquisto ha 20 anni e studia Scienze Motorie all’Università di Messina, la sua più grande passione è, senza dubbio, la pallavolo.

Queste le prime dichiarazioni di Giorgio: “Sono molto contento di far parte di questa squadra e di poter giocare di fianco a giocatori di altissimo livello. Quest’anno l’obiettivo personale è quello di riuscire a conciliare Università e pallavolo al meglio, augurandomi di crescere e migliorare sia sul campo che in un contesto diverso da quello della pallavolo”.

