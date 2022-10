Villafranca rimonta Viagrande e festeggia la prima vittoria in serie B - Tempostretto

Il primo storico successo nella categoria nazionale arriva in rimonta al tiebreak

SAPONARA – Per la Sicily Villafranca sabato è arrivato il primo storico successo in Serie B. La neopromossa squadra tirrenica ha trovato la vittoria nella sfida casalinga contro il Viagrande. Per la squadra del giocatore-proprietario Carmelo Mazza, dopo la sconfitta in trasferta al tiebreak contro Cinquefrondi, è arrivata un’altra partita tiratissima nella prima uscita casalinga.

Ad ospitare l’evento la cupola geotedica di Saponara, visto che quella di Villafranca Tirrena, campo di casa nella scorsa stagione, non è idonea. Accolti dal caloroso pubblico accorso, la squadra della presidente Nelly Mazzulla è stata capace di venire a capo di una partita che si era messa in salita, sotto per due set a zero (21-25 16-25) i ragazzi di mister Pippo Staiti l’hanno ribaltata.

La rimonta della Sicily Villafranca

Trascinatore della squadra Corso, l’opposto di casa a referto spicca con 30 punti, alle sue spalle i migliori top scorer sono Princiotta (15) e la coppia Schipilliti-Porcello (11). Loro guidano la rimonta della Sicily Villafranca nel terzo, vinto per 25-21 e nel quarto, più agevole, per 25-19.

La partita si trascina al tiebreak, il secondo in meno di una settimana per la squadra neopromossa, che, questa volta mantiene i nervi saldi e, completa l’opera andando a strappare la prima vittoria in Serie B per 18-16. Alla vittoria finale di Villafranca hanno contribuito anche Mazza, con 7 punti, Pugliatti e Schifilliti, entrambi a quota 2.

Classifica e prossimo turno

Tre i punti adesso in classifica per Villafranca, così come per l’altra squadra messinese, ma sulla costa jonica, Volley Letojanni. Questi ultimi nel fine settimana appena trascorso non sono scesi in campo per osservare il turno di riposo. Settimana prossima terza giornata in Serie B maschile nel girone I, Letojanni ospiterà la Saber Palermo, mentre Villafranca farà visita all’Aquile Bronte.

