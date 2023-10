Villafranca Tirrena, le fiamme raggiungono case e autostrada VIDEO

Le fiamme hanno causato diversi danni nell'area di Villafranca Tirrena. L'incendio, divampato da Calvaruso, si è ben presto spostato nelle zone circostanti

In apertura video girato dal lettore Davide Liotta, tra il casello di Villafranca e la stazione di servizio, ore sei di mattina. Gli altri video sono stati girati dai lettori nella zona vicino ai caselli e nelle montagne di Serro

VILLAFRANCA TIRRENA – Sono numerose le testimonianze giunte da chi, nelle scorse ore, si è ritrovato a vivere un vero e proprio inferno di fuoco e fiamme nella zona di Villafranca Tirrena. Lì dove nella notte è divampato un incendio nella frazione di Calvaruso.

Le fiamme hanno raggiunto strade e abitazioni, causando diversi danni. In via nazionale, nei pressi della zona artigianale, hanno preso fuoco diverse automobili e le fiamme hanno sciolto perfino alcune serrande divorando anche gli alberi e la vegetazione vicina. Tanta la paura ma, al momento, non si registrano feriti gravi.

