Villafranca Tirrena. Lo strano colore delle acque del mare - Tempostretto

Le codizioni del mare nella costa tirrenica messinese destano molte preoccupazioni. E' necessario effettuare approfondimenti

Segnalazione WhatsApp al 366.8726725: “Questo è il mare a Villafranca tirrena, ieri 5 agosto 2022”

Dopo S.Saba e Rodia, era stato il turno di Spadafora, adesso tocca a Villafranca. Il litorale tirrenico messinese non ha pace e le condizioni del mare destano non poche preoccupazioni. Le autorità tendono a tranquillizzare i bagnanti che, però, restano interdetti di fronte a certi fenomeni. Il Comune di Messina, per parte sua, vuole vederci chiaro e, in risposta a una segnalazione inviata da un cittadino, Francesco Ragni, ha disposto accertamenti.