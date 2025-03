Villafranca Tirrena, ripristinata viabilità sulla SP 52 a Calvaruso

È stata ripristinata la piena viabilità sulla Strada Provinciale 52 di Calvaruso, nel Comune di Villafranca Tirrena

VILLAFRANCA TIRRENA – Sono stati ultimati i lavori di ripristino della viabilità, lungo la SP 52 della frazione di Calvaruso, nel Comune di Villafranca Tirrena. Gli interventi, eseguiti dalla Città Metropolitana di Messina, hanno previsto la rimozione dei detriti presenti sulla Strada Provinciale 52 nel tratto compreso tra il km 1+800 e il km 2+500.

Con il ripristino della piena viabilità sulla SP 52, dunque, è stato revocato anche il senso unico alternato. Rimosso, inoltre, il limite di velocità a 30 km/h che tornerà dunque alla normalità.

Il sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile, ha sottolineato l’impegno nel ripristino delle strade provinciali messinesi: «Stiamo lavorando -ha dichiarato- per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo le strade provinciali che hanno riportato danni dall’alluvione di inizio febbraio in modo da normalizzare i collegamenti viari con i Comuni delle zone collinari e montane del nostro territorio. L’apertura completa della strada provinciale di Calvaruso consente alle comunità del comprensorio di tornare a usufruire pienamente dell’importante via di collegamento».