Villafranca Tirreno. Dalla Cosfel via libera a stabilizzazione contrattisti

La Cisl Fp Messina sulla stabilizzazione dei contrattisti del Comune di Villafranca: “Una vittoria del sindacato”

VILLAFRANCA TIRRENA – Via libera alla stabilizzazione di 43 contrattisti nel Comune di Villafranca Tirrena. La Cosfel (Commissione per la stabilità degli enti locali) esprime parere favorevole. Ora si attende soltanto la delibera di giunta.

A comunicarlo è la Cisl Fp Messina, che si dice soddisfatta del risultato. Il segretario generale, Giovanna Bicchieri e il responsabile delle funzioni, locali Maurizio Giliberto hanno dichiarato: «Si tratta di una grande vittoria del nostro sindacato e di decine e decine di lavoratori famiglie che in tutti questi anni hanno atteso la stabilizzazione. Il pronunciamento della Cosfel dà ragione alla Cisl Fp Messina del lavoro sin qui portato avanti».

Adesso i sindacalisti chiedono che si intervenga su tutta la provincia messinese: «All’onorevole Messina, Assessore agli Enti locali, e all’onorevole Nuccia Albano, Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, chiediamo -hanno dichiarato ancora Bicchieri e Giliberto- di intervenire per il tramite del nostro livello regionale Cisl Fp Sicilia per aiutare e sostenere la nostra vertenza relativa alla stabilizzazione del personale Contrattista ed Asu in tutti i comuni della provincia di Messina».