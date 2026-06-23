 Villaggi a secco, Amam: "Colpa dei disservizi elettrici"

Villaggi a secco, Amam: “Colpa dei disservizi elettrici”

Gianluca Santisi

Villaggi a secco, Amam: “Colpa dei disservizi elettrici”

martedì 23 Giugno 2026 - 18:05

La municipalizzata spiega le cause dei disagi che stanno interessando da giorni Spartà, Acqualadroni Calamona, S. Saba, Rodia e Piano Torre.

MESSINA – Sarebbero imputabili a problemi elettrici i disservizi nella distribuzione idrica che stanno interessando, da giorni, i villaggi di Spartà, Acqualadroni Calamona, S. Saba, Rodia e Piano Torre. Un’emergenza che ieri era stata denunciata dal consigliere della VII Circoscrizione Santino Previti.

“A causa di disservizi elettrici segnalati alla società e-Distribuzione – sottolinea Amam in una nota – l’alimentazione dell’impianto di Corsari e dei serbatoi ad esso collegati ha subito arresti che non hanno consentito la regolare distribuzione idrica”.

Autobotti per garantire il servizio sostitutivo

“Il gestore di energia – continua la municipalizzata – è intervenuto anche oggi per ripristinare il servizio e, a supporto costante della popolazione interessata dai disagi, Amam ha garantito il servizio di approvvigionamento sostitutivo con autobotti. Sebbene al momento ripristinata l’energia elettrica, anche in vista di possibili ulteriori disservizi che dovessero ripresentarsi, impedendo la regolare erogazione idrica, Amam rammenta che è sempre attivo h 24 e 7 giorni su 7 il servizio di Pronto intervento, contattabile al numero 090.3687711 al quale gli utenti potranno richiedere supporto”.

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