Villaggio Aldisio. Nuovo percorso pedonale occupato dalle auto - Tempostretto

Le macchine continuano ad occupare le aree destinate ai pedoni senza nessuno che controlli

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Villaggio Aldisio: appena eseguito il percorso pedonale, le auto ci parcheggiano sopra”.

Nell’immagine inviata si vede come l’intervento di sistemazione dell’area eseguito a beneficio dei pedoni viene sfruttatto per parcheggiare le auto. Il progetto Foresta Me prevede importanti lavori di riqualificazione del villaggio Aldisio. Speriamo che l’azione dei soliti incivili non ne pregiudichi le positive finalità. Così come ci auspichiamo sempre che si faccia sentire la presenza della polizia municipale anche nelle zone periferiche.