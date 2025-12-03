 Villetta di Ponte Schiavo, affidati i lavori per le nuove pavimentazioni antitrauma

Marco Ipsale

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 09:00

Fondi europei Poc Metro per l’area ludico-sportiva

MESSINA – La villetta di Ponte Schiavo è pronta per una completa riqualificazione che ne consentirà la riapertura al pubblico. Il Comune di Messina ha proceduto all’affidamento diretto dei lavori per la sistemazione delle pavimentazioni antitrauma e pedonali.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Poc (Programma Operativo Complementare) Ambito IV Città Metropolitana 2014-2020 e mira a restituire il bene pubblico ai cittadini, contrastando il degrado urbano e rafforzando la coesione sociale. L’importo complessivo dell’operazione è di 180 mila 069 euro.

L’affidamento per la riapertura del parco

Il progetto era stato ammesso a finanziamento lo scorso ottobre ed è necessario per risolvere i problemi che finora hanno impedito la fruizione della villetta.

Il Comune ha optato per l’Affidamento Diretto. L’incarico è stato affidato alla F.lli Anastasi S.R.L., di Villafranca Tirrena, selezionata per aver presentato un preventivo ritenuto adeguato sia qualitativamente che economicamente. L’importo contrattuale per i lavori ammonta a 120mila 934 euro (oltre Iva e oneri per la sicurezza), per un totale di spesa impegnata di 147mila 539 euro.

