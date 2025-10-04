 Villetta di Ponte Schiavo, ok al progetto da 180mila euro per aprirla

Villetta di Ponte Schiavo, ok al progetto da 180mila euro per aprirla

Marco Ipsale

Villetta di Ponte Schiavo, ok al progetto da 180mila euro per aprirla

sabato 04 Ottobre 2025 - 07:30

I lavori erano stati completati ma il parco non è mai stato aperto. Ecco perché

L’intervento precedente si era concluso con delle decurtazioni economiche all’impresa esecutrice a causa di problemi nella fornitura e posa in opera della pavimentazione antitrauma sotto le aree gioco.

La villetta di Ponte Schiavo è stata completata a giugno 2023 ma mai aperta. A peggiorare la situazione, recenti eventi meteo eccezionali e l’ostruzione di un pozzetto hanno causato l’allagamento dell’area, danneggiando l’impianto di illuminazione, l’impianto di irrigazione e parte del prato.

Attualmente l’area risulta non fruibile, nonostante sia attrezzata con giochi e attrezzature ginniche.

Ora la giunta Basile ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) per la riqualificazione dell’area ludico-sportiva di Ponte Schiavo, in zona sud. L’intervento, che punta a trasformare la villetta in un “presidio civico”, ha un costo stimato di 180mila euro.

Gli obiettivi del nuovo progetto

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto dal rup Massimo Pistorino, individua le linee guida per la realizzazione dell’intervento e definisce i criteri, le modalità e i tempi da rispettare.

In sintesi, la proposta progettuale mira a: sostituire la pavimentazione antitrauma alla base delle aree gioco e ginnastica; ripristinare il prato, sostituendo le parti danneggiate; revisionare e ripristinare completamente l’impianto di illuminazione e di irrigazione.

L’obiettivo finale, come evidenziato nella delibera, è rafforzare la coesione sociale, promuovere stili di vita sani e contrastare il degrado urbano, restituendo alla comunità un luogo sicuro, accessibile e inclusivo.

Al Dipartimento Servizi Tecnici il compito di attivare le procedure per le successive fasi di progettazione dell’opera.

villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo
villetta di ponte schiavo

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Messina, “Le vie dei tesori”: Le ville della Ricostruzione e l’orto ​botanico di parco Labruto
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED