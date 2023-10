Villa Dante, cantieri a buon ritmo: "L'obiettivo è aprire entro Natale" FOTO - Tempostretto

Pista di skate e campo di bocce ormai quasi completati. Pronto anche il parco inclusivo e l'impianto di irrigazione. Ora vasche, arena, siepi ed edificio polifunzionale

MESSINA – I cantieri all’interno di Villa Dante “vedono” la fine. Dopo l’apertura negli scorsi mesi delle aree intorno ai campi da padel, tennis e calcetto, molto utilizzati nelle ultime settimane e gratuiti fino a fine anno, l’area verde di Viale San Martino si prepara all’apertura completa nei prossimi mesi. I lavori procedono a buon ritmo e l’obiettivo è riaprire all’utenza la metà attualmente chiusa entro fine dicembre.

Obiettivo aprire per Natale

“Il nostro obiettivo è averla funzionante e poter riaprire entro Natale”, ha spiegato l’assessore Francesco Caminiti. Poi il punto su quanto fatto finora, in attesa di nuovi incontri con la ditta che arriveranno entro fine ottobre. Il prossimo passo sarà “concludere il campo da bocce e pista da skate. Mancano le recinzioni e poco altro. Le attrezzature ci sono e saranno sistemate alla fine dei lavori”.

E ci sono già alcune parti completate. Ad esempio, Caminiti spiega che “il parco giochi inclusivo è completato” e che è stata tracciata “la pista da corsa campestre, con lo scavo su cui ora sarà messa la terra compattata e successivamente si farà l’illuminazione”. Il parco giochi, di 300 metri, sarà ingrandito sfruttando gli 800 metri quadrati intorno e saranno sistemati altri giochi. Alcuni sono già presenti nel cantiere e coperti con i teli protettivi.

Le vasche e la semina

Interventi anche sulle vasche. Le famose piscine per anni prive di acqua torneranno agli antichi fasti. Si sta lavorando proprio all’impermeabilizzazione e alle pompe per i giochi d’acqua, oltre che alla parte elettrica. Concluso, invece, l’impianto di irrigazione e così potrà partire la semina dell’erba (da non calpestare). E intanto i passanti a Provinciale hanno già visto gli operai al lavoro per la sistemazione delle siepi perimetrali.

L’arena e l’edificio polifunzionale

Un altro aspetto riguarda l’arena e l’edificio polifunzionale. I seggiolini sono arrivati e saranno sistemati non appena sarà portata a termine l’impermeabilizzazione dell’area solitamente alle spalle del palco. Ed è arrivata anche la pavimentazione dell’edificio polifunzionale, dove però mancano (e sono in ritardo) gli infissi: “Se non arrivano non possiamo concludere questa parte, perché si rischia l’ingresso di qualcuno che potrebbe vandalizzare tutto o rischiare di farsi male”.

Cosa manca? Al di là di ciò che si deve completare, non sono ancora arrivate 80 panchine nuove, che saranno installate in tutta Villa Dante. “Ma non dovremmo avere problemi a completare”, spiega Caminiti. A Natale i cittadini potrebbero ricevere un gradito regalo con l’apertura della villa.