Vincenzo Nibali è diventato papà per la seconda volta - Tempostretto

Il campione messinese ha dato il lieto annuncio sui canali social. La famiglia dunque si allarga: Vincenzo, mamma Rachele, Emma e la nuova arrivata Miriam

Il campione Vincenzo Nibali ha annunciato la nascita della sua seconda figlia. Nel pomeriggio di domenica con un post su Facebook ha voluto informare i suoi fan dell’arrivo in famiglia della piccola Miriam Venere. La mamma Rachele e la bimba “stanno benissimo” fa sapere, mentre l’altra sua figlia più grande Emma è “super felice”.

Nonostante Vincenzo Nibali abbia appeso la bicicletta al chiodo ormai da un anno il suo pensiero è andato al mondo delle corse sulle due ruote. Infatti Miriam è nata sabato alle ore 23, giorno in cui si è corso “Il Giro di Lombardia” o Classiche delle foglie morte. La quinta classica monumento della stagione è stata vinta dallo sloveno Tadej Pogacar che si è imposto per il terzo anno di fila. Superato tra gli altri proprio Nibali che in questa corsa aveva vinto in due occasioni: 2015 e 2017. Per il peloritano la nascita di Miriam rappresenta un’altra vittoria in questa giornata di ottobre già speciale per lui.

Nibali adesso si godrà il nuovo arrivo in famiglia ma il messinese non sembra riuscire a restare lontano dal mondo delle corse ciclistiche. In questa stagione è stato ambasciatore della Q.36 Cycling, squadra professional italo-svizzera, e ha deciso di dedicarsi un po’ di più al mondo della mountain bike partecipando a corse storiche come la Cape Epic in Africa qualche tempo fa.