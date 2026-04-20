Vincono Barcellona e Svincolati Milazzo, sconfitta Basket School Messina

Nella 29ª giornata del campionato di Serie B Interregionale ancora tutto aperto in ottica playoff e playout. I risultati e la nuova classifica

Sconfitta a Ragusa per la EcoJump Messina Basket School nell’ultima gara esterna di regular season, al termine di una partita dai due volti. I peloritani giocano un primo tempo di grande solidità, tenendo testa alla terza forza del girone, ma pagano a caro prezzo il terzo quarto, chiuso con appena 5 punti segnati, e un finale condizionato da episodi e tensioni. Il risultato finale, troppo severo, di 81-64 racconta solo in parte l’andamento della gara, perché Messina resta pienamente dentro il match fino agli ultimi minuti, arrivando anche a -3, prima di cedere nel finale.

Vincono invece Barcellona Basket, in casa contro Molfetta 85-65, e Svincolati Milazzo, in casa contro Monopoli 90-64. Risultati importanti con Barcellona che festeggia l’accesso matematico ai playoff prima del turno di riposo nell’ultima giornata, mentre Milazzo si tira momentaneamente fuori dalla zona playout. Sia per i mamertini, in teoria ancora in corsa per playoff salvezza e diretta e playtout, che per la Basket School Messina, al momento settima, il destino sarà deciso nell’ultima giornata di campionato.

Ragusa – Basket School Messina 81-64

Sidoti conferma il quintetto con Busco, Vinciguerra, Beltadze, Warden e Chakir e il primo canestro della serata è proprio del georgiano. Ma l’avvio è favorevole a Ragusa, che trova subito ritmo con Brown, Cardinali e Lanzi, portandosi sul 13-4 dopo pochi minuti. Messina reagisce con carattere: Chakir dalla lunetta e le due triple consecutive di Busco riaprono immediatamente la partita. La squadra peloritana cresce anche in difesa, con le stoppate di Warden e Vinciguerra, e costruisce un break di 0-13 che vale il sorpasso, fino al 13-17 firmato dalla tripla di Warden a 3’41” dalla sirena. Ragusa si sblocca con Cardinali e resta in scia, ma Beltadze piazza due stoppate su Peterson e Ianelli e poi schiaccia il 16-19 a 90” dalla fine del quarto, chiuso sul 22-22 dalle triple di Fabi e Adeola e dai canestri di Marinelli e Iannicelli.

Nel secondo periodo Messina continua a giocare con personalità. Sakovic entra con energia, Marinelli dà qualità offensiva e Iannicelli garantisce presenza anche sotto canestro. Gli ospiti trovano un parziale importante (0-9) che li porta sul 26-32, quando mancano sei minuti all’intervallo. Ragusa però resta lì e con Brown, Piscetta e Fabi approfitta di qualche possesso sprecato da Messina per operare il sorpasso. La gara si innervosisce anche per alcuni episodi arbitrali contestati, tra cui un fallo evidente su Vinciguerra non sanzionato. Sakovic e Lo Iacono riportano avanti Messina sul 35-38, ma nel finale la tripla di Fabi e i liberi di Peterson e Brown valgono il 44-38 completando un break di 9-0. Il terzo quarto è il momento decisivo della partita. Messina concede appena 9 punti, ma in attacco si blocca completamente: solo 2/15 dal campo e 7’13” senza segnare. Ragusa, pur senza brillare, sfrutta i viaggi in lunetta e allunga fino al 53-43, indirizzando l’inerzia del match.

Nell’ultimo periodo Messina prova a rientrare con determinazione. La tripla di Lo Iacono e le giocate di Marinelli e Chakir riportano i peloritani fino al -6 sul 59-53, riaprendo completamente la gara. Ianelli però piazza due triple di rara importanza e Ragusa resta saldamente al comando, ma qui arriva l’episodio chiave del match, con l’espulsione di Brown dopo proteste reiterate, in un clima del PalaPadua che diventa molto caldo, con continue rimostranze nei confronti del duo arbitrale. Messina sbaglia qualche libero di troppo (4/9), ma con Marinelli arriva fino al 62-59. Ragusa ritrova verve con la tripla di Cardinali e, dopo il quinto fallo di Beltadze, Peterson e Fabi allungano dalla lunetta. Chakir tiene accesa la speranza messinese con il canestro del 68-62 a 180” dalla fine. Ma Adeola pesca una nuova bomba e Peterson mette il sigillo con due canestri in fotocopia nel pitturato per il 75-64. Ancora Adeola sigilla la vittoria con una nuova tripla e, mentre i giocatori si scambiano i saluti di rito di fine gara, Fabi invece di congelare il pallone piazza la bomba del troppo severo 81-64: una giocata evitabile sul piano del fair play, con la situazione che non degenera solo grazie alla maturità dei giocatori in campo.

Risultati 29ª giornata

Corato – Rende 85-75

Barcellona – Molfetta 85-65

Reggio Calabria – Bari 110-70

Castellaneta – Academy Catanzaro 84-75

Mola – Brindisi 61-79

Svincolati Milazzo – Monopoli 90-74

Virtus Kleb Ragusa – Basket School Messina 81-64

Classifica girone F

Matera, Viola Reggio Calabria 40

Brindisi, Ragusa 38

Barcellona, Academy Catanzaro 32

Basket School Messina, Monopoli 28

Svincolati Milazzo, Castellaneta 26

Molfetta, Corato 24

Adria Bari 14

Rende 10

Mola 6