“Parcheggi selvaggi e musica ad alto volume: domenica di caos a Capo Peloro”

La denuncia della Pro Loco. "Serve il rispetto delle regole, non vogliamo tornare indietro. Intervengano le istituzioni"
MESSINA – “Tutti hanno il diritto di godersi una domenica ma il rispetto per il territorio non è un’opzione. Chi viene a visitare Capo Peloro è il benvenuto ma deve farlo rispettando questi luoghi. Parcheggi selvaggi, musica fuori controllo, comportamenti senza regole non sono ciò che vogliamo. Abbiamo lavorato per anni per costruire qualcosa di migliore: istituzioni, visitatori, attività, associazioni. Non vogliamo tornare indietro! Capo Peloro non merita tutto questo!”. Così la Pro Loco Capo Peloro ha commentato ieri sulla pagina Facebook, con tanto di foto, “l’invasione” di motorini e altre situazioni che hanno caratterizzato la domenica a Torre Faro.
“Confidiamo in un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti”, viene evidenziato,
Ci vogliono i parcheggi e l’obbligatorietà della bicicletta!
Il sabato e la domenica, soprattutto in questo periodo, e’ necessaria la presenza di un presidio delle forze dell’Ordine ed anche di una mini isola pedonale, al fine di evitare gli episodi di inciviltà assoluta ben evidenziata dal servizio di Tempostretto. I miei complimenti alla Pro Loco Capo Peloro x la dovuta segnalazione agli organi competenti chiamati a vigilare ma purtroppo assenti. Speriamo che non accada mai nulla xchè poi si piange……..
spett.le Pro Loco, ieri dopo aver pranzato in uno dei due locali che ci sono a capo peloro , ci siamo seduti in uno dei divanetti antistate lo stesso locale. ho notato il puro divertimento di ragazzi che gioiosamente condividevano la musica offerta dai locali, sobrietà e tanta spensieratezza nelle loro atteggiamenti.
ahime i parcheggi sul demanio è una vicenda vecchia mai risolta dalla ns amministrazione che avrebbe dovuto pedonalizzare dalla Piazza Dell’angelo tutta la riserva di capo peloro attivando sin da subito i parcheggi aa torre morandi.
sono stato benissimo nonostante la confusione ma nn si puo discriminare ne penalizzare il loro divertimento.