La denuncia della Pro Loco. "Serve il rispetto delle regole, non vogliamo tornare indietro. Intervengano le istituzioni"

MESSINA – “Tutti hanno il diritto di godersi una domenica ma il rispetto per il territorio non è un’opzione. Chi viene a visitare Capo Peloro è il benvenuto ma deve farlo rispettando questi luoghi. Parcheggi selvaggi, musica fuori controllo, comportamenti senza regole non sono ciò che vogliamo. Abbiamo lavorato per anni per costruire qualcosa di migliore: istituzioni, visitatori, attività, associazioni. Non vogliamo tornare indietro! Capo Peloro non merita tutto questo!”. Così la Pro Loco Capo Peloro ha commentato ieri sulla pagina Facebook, con tanto di foto, “l’invasione” di motorini e altre situazioni che hanno caratterizzato la domenica a Torre Faro.

“Parcheggi selvaggi e musica ad alto volume: domenica di caos a Capo Peloro” “Parcheggi selvaggi e musica ad alto volume: domenica di caos a Capo Peloro”

“Confidiamo in un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti”, viene evidenziato,