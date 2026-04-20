 Scurria all'attacco: "Dove sono i fondi extra bilancio di Basile? Solo parcheggi e ciclabili?"

Scurria all’attacco: “Dove sono i fondi extra bilancio di Basile? Solo parcheggi e ciclabili?”

Giuseppe Fontana

Scurria all’attacco: “Dove sono i fondi extra bilancio di Basile? Solo parcheggi e ciclabili?”

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lunedì 20 Aprile 2026 - 15:20

Il candidato sindaco del centrodestra parla di "caccia al tesoro" per capire come sono state spese le risorse: "Parlano di 1 miliardo e 312 milioni, ma che risultati ci sono?"

MESSINA – I fondi extra bilancio di cui Federico Basile ha parlato lo scorso mercoledì, “che fine hanno fatto?”. Marcello Scurria con questa domanda è tornato all’attacco del sindaco uscente. Il candidato sindaco del centrodestra già nelle scorse settimane aveva parlato delle risorse intercettate dall’ex amministrazione, accusandola più volte di averle spese male o perse.

Scurria: “Dove sono questi soldi?

Oggi Scurria è tornato alla corica con una breve nota in cui ha dichiarato: “L’ex amministrazione Basiluca ha riferito di aver intercettato per Messina, dal 2018 in poi, 1 miliardo e 312 milioni di euro di risorse extra bilancio. Che fine hanno fatto questi soldi? Come sono stati spesi? Che risultati ci sono oggi sul territorio rispetto ad una cifra così imponente? Ho già avviato una ‘caccia al tesoro’ per tracciare ogni singolo euro e capire come si sia potuta sprecare una simile fortuna. Visto che i messinesi non hanno visto alcun risultato”.

Il candidato del cdx: “Solo parcheggi e piste ciclabili?”

E ha aggiunto: “Le risorse arrivate provengono dalle opportunità offerte da PON Metro 2014-2020, POC 2014-2020, PON Plus 2021-2027, Agenda Urbana, FSC 2014-2021, PNRR e poi ancora da MIT e Regione. Possibile che si siano realizzati solo parcheggi e piste ciclabili? Ricordo che l’ottenimento delle risorse non è da attribuirsi al talento amministrativo, ma a procedure che vanno semplicemente attuate”. E per questo “desidero comunicare ai cittadini che intendo fare chiarezza sull’impiego di tali finanziamenti, anche su quelli perduti”.

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