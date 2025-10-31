Violenta una donna in auto, arrestato 61enne a Capo d’Orlando

L'uomo aveva invitato la vittima a salire sul veicolo per ripararsi dalla pioggia

CAPO D’ORLANDO – La Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Patti Andrea La Spada su richiesta della competente Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Angelo Cavallo, nei confronti di un 61enne ritenuto responsaibile dei reati di violenza sessuale aggravata ed atti persecutori nei confronti di una donna.

Il provvedimento restrittivo scaturisce all’esito dell’intensa attività di indagine avviata dalla polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa per un episodio di violenza sessuale consumatosi a bordo dell’autovettura dell’uomo. Le successive indagini effettuate secondo le direttive del sostituto procurato Giovanna Lombardo, corroborate altresì da attività tecnica di intercettazione, hanno permesso di ricostruire quanto era accaduto.

Il 61enne, in virtù della fiducia della donna acquisita nel corso di una relazione amichevole, approfittando delle avverse condizioni meteo di un particolare momento, ha invitato la donna a salire sul proprio veicolo per ripararsi dalla pioggia, e dopo aver bloccato le portiere l’ha minacciata e costretta a subire un rapporto sessuale completo non consenziente. In seguito, dopo la violenza sessuale, l’uomo si è reso protagonista di numerosi contegni vessatori in danno della stessa contattandola insistentemente via messaggi e controllando i suoi spostamenti, tanto da cagionare un perdurante e grave stato di ansia nella donna e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, per paura di poterlo trovare appostato nei luoghi da lei frequentati e di poter subire una nuova violenza sessuale.