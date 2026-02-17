Auto finisce sulla sede del tram: traffico rallentato sul viale della Libertà

Sul posto la Polizia Municipale

Un incidente autonomo ha rallentato nel tardo pomeriggio il traffico lungo il viale della Libertà, vicino all’incrocio con il viale Giostra. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto che procedeva in direzione centro-sud è finita fuori strada, scavalcando il cordolo e terminando la propria corsa proprio all’interno dei binari della linea tranviaria.

Dinamica e soccorsi

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, rallentata a causa della posizione dell’auto, rimasta incastrata tra la vegetazione che delimita la corsia protetta e le rotaie.