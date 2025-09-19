“Visita psichiatrica con priorità entro 10 giorni prenotata nel giugno 2026”

Messina. Una cittadina segnala il problema. "Incredibile dover attendere nove mesi nonostante l'urgenza"

MESSINA – Una segnalazione in redazione: “In merito all’annosa questione delle infinite liste di attesa nella pubblica sanità, vorrei segnalare che la scorsa settimana ho chiamato il Cup per prenotare una visita psichiatrica con impegnativa del medico di base, nella quale è riportata priorità entro dieci giorni. E mi hanno dato appuntamento il 26 giugno 2026. È assolutamente indecente dover aspettare 9 mesi nonostante una priorità di 10 giorni”.

Liste d’attesa e sanità pubblica: due priorità

Il tema delle liste d’attesa continua quindi a essere dominante. Nonostante gli sforzi dell’Asp e del commissario straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ancora la strada è lunga. Decenni di liberismo e sanità sempre più privata ci stanno facendo rendere conto quanto sia importante invertire la rotta. E puntare davvero sulla sanità pubblica. Ma bisogna fare in fretta.

