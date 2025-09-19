 "Visita psichiatrica con priorità entro 10 giorni prenotata nel giugno 2026"

“Visita psichiatrica con priorità entro 10 giorni prenotata nel giugno 2026”

Marco Olivieri

“Visita psichiatrica con priorità entro 10 giorni prenotata nel giugno 2026”

venerdì 19 Settembre 2025 - 15:10

Messina. Una cittadina segnala il problema. "Incredibile dover attendere nove mesi nonostante l'urgenza"

MESSINA – Una segnalazione in redazione: “In merito all’annosa questione delle infinite liste di attesa nella pubblica sanità, vorrei segnalare che la scorsa settimana ho chiamato il Cup per prenotare una visita psichiatrica con impegnativa del medico di base, nella quale è riportata priorità entro dieci giorni. E mi hanno dato appuntamento il 26 giugno 2026. È assolutamente indecente dover aspettare 9 mesi nonostante una priorità di 10 giorni”.

Liste d’attesa e sanità pubblica: due priorità

Il tema delle liste d’attesa continua quindi a essere dominante. Nonostante gli sforzi dell’Asp e del commissario straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ancora la strada è lunga. Decenni di liberismo e sanità sempre più privata ci stanno facendo rendere conto quanto sia importante invertire la rotta. E puntare davvero sulla sanità pubblica. Ma bisogna fare in fretta.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Fine settimana caldo e soleggiato, ma a fine mese potrebbe arrivare il maltempo
Santa Lucia del Mela, allarme per un uomo scomparso da due giorni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED