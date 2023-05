Vittime della mafia, alla rampa Rosa Donato il ricordo di Mcl e studenti - Tempostretto

Ci saranno gli alunni di "Boer-Verona Trento", "Sant'Anna" e "La Farina - Basile". Appuntamento domani alle ore 10.00

MESSINA – Il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina, insieme agli studenti di “Boer-Verona Trento”, “Sant’Anna” e “La Farina – Basile”, commemorerà domani, lunedì 22 maggio alle ore 10.00, le vittime della mafia alla rampa Rosa Donato, in via XXIV maggio. Un evento che torna come ogni anno e che vedrà protagoniste anche le istituzioni cittadine, per parlare di legalità con letture, articoli e riflessioni sulla lotta alle mafie.

Saranno presenti per dialogare con i giovani, insieme ai dirigenti di MCL, la Dott.ssa Marina Moleti, Presidente del Tribunale di Messina, il Sindaco di Messina Federico Basile, il comandante della Stazione Messina Principale luogotenente C.S. Claudio Cruciani Arcieri e Don Sergio Siracusano, Direttore dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro. L’iniziativa ha aderito nel Cartellone “Capaci di Crescere” promosso da Fondazione Ebbene con il patrocinio della Fondazione Giovanni Falcone che in tutta Italia promuove iniziative di riflessione, animazione e confronto dedicate ai giovani e al loro ruolo nel contrasto alle Mafie.