 Vittoria del Messina nel test con la Polisportiva Campitello

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Simone Milioti

Vittoria del Messina nel test con la Polisportiva Campitello

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venerdì 14 Agosto 2026 - 10:30

La sfida si è conclusa per 3 a 1 in favore della squadra allenata da mister Torrisi, gruppo di ritorno in Sicilia dove ultimerà la preparazione

Le due settimane di ritiro del Messina si sono concluse con un test che ha visto il gruppo sfidare e battere la formazione locale della Polisportiva Campitello che giocherà la Promozione in Umbria. Nell’undici di partenza mister Torrisi ha schierato Coco tra i pali, in difesa Noah, Konate, Sbuttoni e Pellegrino. In mezzo al campo Langone, Tanasa e Kragl, davanti Bonanno, Palumbo e Sarao.

La sfida si è conclusa per tre reti a una nei confronti del Messina che ha visto a segno Sbuttoni, con una doppietta, e Giunta a calare il tris a partita in corso. Per il gruppo ora il ritorno in città dove, dopo qualche giorno di riposo, continuerà la preparazione in vista degli impegni di Coppa al Marullo di Bisconte. Restano i nodi al momento su quale campo l’amministrazione concederà per gli allenamenti durante la settimana. Il Messina vorrebbe il Celeste, mentre per la Coppa Italia la doppia sfida con la Messana Riviera si giocherà al Franco Scoglio.

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