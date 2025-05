Vittoria esterna per la Ssd UniMe di hockey che vale la seconda posizione

Contro Pgs Don Bosco decide la marcatura di Khalil. Ora la capolista Valverde, Spignolo: "Ci giochiamo i playoff ma siamo padroni del nostro destino"

MESSINA – Nella quinta giornata di campionato la Ssd UniMe supera a domicilio a Barcellona la Pgs Don Bosco. Basta una rete al 39′ firmata dall’egiziano Ayman Khalil per ottenere il successo e regalarsi il secondo posto momentaneamente in classifica. Adesso per i ragazzi allenati da coach Spignolo serve l’impresa, sabato prossimo 31 maggio con inizio alle ore 15:30 alla Cittadella Sportiva Universitaria, per mantenere la posizione che le farebbe disputare i playoff per la serie A2.

Oltre ai tre punti conquistati nella quinta giornata arriva pure la bella notizia del 3-2 del Valverde contro la Gs Raccomandata Giardini. Sulla strada dei peloritani nel prossimo impegno la big Valverde 2018 ancora imbattuta. “Sarà una gara molto difficile – afferma il direttore tecnico dei grigio-azzurri, Giacomo Spignolo – sappiamo che ci giochiamo qualcosa di importante, come sappiamo che di fronte avremo un avversario costruito per vincere. come ha dimostrato fino adesso. Noi, in ogni caso, siamo padroni del nostro destino e sono del parere che dobbiamo giocare questa gara con coraggio, nonostante i tanti giovani che scenderanno in campo e si giocheranno per la prima volta un traguardo cosi importante”.

Khalil e compagni, dunque, saranno chiamati ad un vero e proprio miracolo contro una squadra che verrà a Messina per continuare a vincere, nonostante sia matematicamente qualificata. “Certo, le motivazioni sono diverse – prosegue Spignolo – e noi ce la metteremo tutta, contando anche nel tifo del nostro pubblico che, sono sicuro, accorrerà numerose sulle tribune del sintetico della Cittadella”. Solo in caso di vittoria gli universitari potrebbero giocare la fase successiva come migliore seconda tra le squadre dei gironi Liguria, Lazio e Sicilia, avendo un leggero vantaggio di punti nei confronti di Cus Genova ed AZ Team Avezzano.

Pgs Don Bosco – Ssd UniMe 0-1

In casa della Pgs Don Bosco la vittoria per i grigio-azzurri arriva al termine di un match tirato e nervoso, giocato con troppa frenesia dalla Ssd UniMe e con poca voglia di rischiare dai barcellonesi. Tra i migliori nel team messinese l’egiziano Khalil, abile a mettere sin da subito in apprensione la retroguardia ospite, fino a centrare il bersaglio al 39’ quando, nel miglior momento dei suoi, sugli sviluppi di un angolo corto conclude a rete al termine di uno schema ben orchestrato. Prima del gol sono diverse le occasioni avviate sulla corsia di destra da Antonio Soraci e quelle create da Alberto Rinaldi, che si sbloccano e spingono ulteriormente dopo la rete, senza però trovare l’affondo decisivo.

Risultati 5ª giornata e classifica

Gs Raccomandata Giardini – Valverde Hockey 2-3

Valverde Hockey 15 punti, Ssd UniMe 7, Gs Raccomandata Giardini 5, Pgs Don Bosco 1.