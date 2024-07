Viva Maria e addio Comune: il Gruppo storico della Vara rompe con Basile

"Troppe le promesse non mantenute. In 20 giorni lavorativi non si può organizzare l'evento", sostengono

MESSINA – Tempesta un mese e mezzo prima del 15 agosto messinese. Il Gruppo storico della Vara comunica la rottura con il Comune: “Da questo preciso momento, la nostra collaborazione con l’attuale amministrazione comunale e il Comune di Messina, riguardo l’organizzazione dell’edizione della Vara 2024, si interrompe qui. Tante le promesse non mantenute per ciò che riguarda il totale restauro della Machina Votiva, il riconoscimento ufficiale del Gruppo, non rinnovato dall’anno 2023 fino allo stato attuale, con la mancata programmazione e l’assenza totale di progetti e di volontà. Sono stati numerosi i nostri appelli ma purtroppo inascoltati”.

“Impensabile organizzare la Vara in 20 giorni lavorativi”

E ancora: “La fede e la devozione impongono senso di responsabilità ma mancano tutte le condizioni per continuare questo percorso insieme. La Vara richiede un’organizzazione forte e compatta, tutto ciò ad oggi è solo utopia, è impensabile “organizzare” un evento di questa portata, l’ evento principale di questa Città, in soli 20 giorni lavorativi. Questo Gruppo collaborerà con la Curia, qualora fosse richiesto, e rimarrà sempre a disposizione dei tantissimi devoti. Viva Maria”.

Foto dalla pagina Fb del Gruppo.

Articoli correlati