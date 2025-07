“Vivere insieme in biblioteca”, conclusa la formazione di disabili e normodotati

Il progetto, promosso dal Lions Club S. Teresa, si è svolto nella biblioteca dell'Odv "Vivere Insieme" di Nizza di Sicilia

NIZZA DI SICILIA – Con la consegna degli attestati di partecipazione con merito ai corsisti si è conclusa la manifestazione finale del progetto “Vivere Insieme in Biblioteca – Imparare, Lavorare, Includere”, promosso dal Lions Club di S. Teresa di Riva, con l’adesione di altri cinque Club, in sinergia con l’Organizzazione di Volontariato “Vivere Insieme” di Nizza di Sicilia, nella cui sede si è svolto il corso, e con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Una iniziativa dalla significativa impronta sociale, che ha visto protagonisti giovani con disabilità e normodotati impegnati fianco a fianco in un percorso di formazione durato quattro mesi, per apprendere le basilari tecniche del lavoro in biblioteca: catalogazione, organizzazione e conservazione.

Dopo i saluti di Sandra Margherita Crisafulli e di Salvatore Parlato, rispettivamente past e attuale presidente del Lions Club santateresino, hanno relazionato Ulderigo Diana, presidente dell’O.d.V. “Vivere insieme”, Giuseppe Gagliano, in rappresentanza della soprintendenza di Messina e Daniela Palato docente ed esperta di biblioteconomia, i quali hanno illustrato le varie fasi del progetto e gli ottimi risultati raggiunti, sia per le competenze acquisite dai discenti sia per il clima di collaborazione instaurato in aula.

Nel corso della manifestazione hanno portato i saluti l’assessore Gabriella Denaro del Comune di Nizza di Sicilia, Giuseppina Siracusa, delegata distrettuale del service nazionale “Autismo e inclusione – Nessuno escluso”, Maria Francesca Scilio e Sidro Barbagallo, presidenti, past e in corso, della 3° Circoscrizione, i rappresentanti dei Lions Club aderenti, Messina Host, Messina Ionio, Messina Cristo Re, Letoianni -Val d’Agrò e Roccalumera-Quasimodo, tutti plaudendo all’iniziativa hanno riconosciuto la valenza del corso e il successo dei risultati.

Raggiunto questo importante traguardo dai corsisti, adesso bisognerebbe dare continuità alla inclusione in maniera concreta, spesso solo decantata, dando opportunità di lavoro ai giovani, siano essi diversamente abili che normodotati, attraverso piani finalizzati e anche a sostegno della fruizione e valorizzazione delle biblioteche locali, soprattutto di quelle che aderiscono al Sistema Bibliotecario Regionale.

Alla fine della serata, riconoscimenti consegnati anche ai formatori e agli organizzatori per l’impegno profuso da parte dei Club Lions e del Governatore Mario Palmisciano.

Erano presenti, inoltre, Danilo Rizzo, per l’Associazione sull’autismo, Anna Panfili vice presidente dell’O.d.V. Vivere Insieme, per i Lions il past-governatore Franco Freni Terranova, e numerosi officer distrettuali e di Club.