Voglia di Negramaro a Messina con tre giorni “meravigliosi”

Tripla tappa al PalaRescifina per la band salentina guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi. Appuntamenti dal 23 al 25 ottobre

MESSINA – I Negramaro a Messina. Il 23, 24 e 25 ottobre la band salentina si eisibirà al PalaRescifina di per la tappa siciliana del loro nuovo tour nei palasport. Negramaro Palasport 2025 con la voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi e il resto degli affiatati musicisti: Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). Mancano da Messina dalla fine del 2022, quando si esibirono a piazza Duomo, a parte un’incursione sotto il pilone, di passaggio, nel 2024.

L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e sul sito puntoeacapo.uno.

Ci sarà spazio per i brani dell’ultimo album Free Love (Sugar) in alternanza con i classici del loro repertorio: da “Fino all’imbrunire” ed “Estate” all gran finale con “Meraviglioso” di Modugno, “Mentre tutto scorre” e “Parlami d’amore”.

La possibile scaletta

Luna piena

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Nuvole e lenzuola

Io direi di sì

Berlino Est

Diamanti

Fino al giorno nuovo

Estate

Un passo indietro / Solo3min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi

Marziani

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Scaletta pubblicata da Sky Tg24.

