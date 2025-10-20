Voglia di Negramaro a Messina con tre giorni “meravigliosi”

Tripla tappa al PalaRescifina per la band salentina guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi. Appuntamenti dal 23 al 25 ottobre
MESSINA – I Negramaro a Messina. Il 23, 24 e 25 ottobre la band salentina si eisibirà al PalaRescifina di per la tappa siciliana del loro nuovo tour nei palasport. Negramaro Palasport 2025 con la voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi e il resto degli affiatati musicisti: Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). Mancano da Messina dalla fine del 2022, quando si esibirono a piazza Duomo, a parte un’incursione sotto il pilone, di passaggio, nel 2024.
L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina.
I biglietti sono disponibili su ticketone.it e sul sito puntoeacapo.uno.
Ci sarà spazio per i brani dell’ultimo album Free Love (Sugar) in alternanza con i classici del loro repertorio: da “Fino all’imbrunire” ed “Estate” all gran finale con “Meraviglioso” di Modugno, “Mentre tutto scorre” e “Parlami d’amore”.
La possibile scaletta
- Luna piena
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Nuvole e lenzuola
- Io direi di sì
- Berlino Est
- Diamanti
- Fino al giorno nuovo
- Estate
- Un passo indietro / Solo3min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi
- Marziani
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
Scaletta pubblicata da Sky Tg24.