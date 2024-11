Volley B. Letojanni fa visita alla Gupe Catania, derby tra Orlandina e La Saracena

Presentazione del prossimo turno dei campionati di Serie B nazionali, in B1 l'Amando Volley ospiterà Crotone

LETOJANNI – Si torna in campo per la 4ª giornata del campionato nazionale di Serie B maschile girone H, il Volley Letojanni rende visita alla Gupe Catania. Gli jonici sono forti del secondo posto in classifica, frutto di tre successi in altrettante gare. I ragazzi di Balsamo proveranno ad allungare la striscia vincente contro i giovani atleti guidati in panchina da Fabrizio Petrone. La Gupe occupa al momento l’ultima posizione nel girone ed è alla ricerca dei primi punti per lasciare quota zero in classifica.

Genovese e compagni del Letojanni dopo la battaglia di cinque set contro la Ciclope Bronte tornano in campo a caccia dei tre punti per rimanere attaccati alla battistrada Bisignano che viaggia con 9 punti a punteggio pieno. Quello che si disputerà sabato alle ore 18:30 allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati sarà un classico testa/coda che potrebbe nascondere delle insidie e che di conseguenza non va sottovalutato in casa Letojanni.

Derby tra Orlandina e La Saracena

Nel girone L di serie B2 femminile arriva il derby nel sesto turno tra Orlandina Volley che attende in casa al PalaValenti di Capo D’Orlando La Saracena Volley. Entrambe le formazioni stanno faticando in questo avvio di campionato, a quota tre punti in decima posizione l’Orlandina con cinque gare giocate e una vittoria ai danni della Volley Reghion, segue ad un punto La Saracena con tre partite disputate e che ha ottenuto punti cedendo al tiebreak nell’ultima uscita contro Terrasini. Alle loro spalle la ritirata Fenice Volley Trapani e la formazione reggina Reghion con quattro sconfitte.

Amando Volley attende Crotone

Nel girone D di Serie B1 femminile impegno casalingo per l’Amando Volley che affronta la Pallavolo Crotone. La sfida del PalaSant’Antonio di Furci Siculo alle ore 18 di sabato può cambiare le sorti del campionato delle due formazioni. Al momento Crotone ha 10 punti e prova a tenere il passo della capolista Brindisi, in caso di vittoria piena di Santa Teresa però le joniche tornerebbero in scia proprio alle calabresi e il gruppo di testa toccando quota nove punti.

