Volley Letojanni, arriva una battuta d’arresto sul terreno del Vibo Valentia

Serie B/m - Ancora una sconfitta per i ragazzi di coach Rigano nel campionato nazionale di pallavolo

VIBO VALENTIA – Un’altra sconfitta per la Volley Letojanni costretta a lasciare oltre Stretto l’intera posta in palio. Finisce infatti per 3 a 0 a favore di Vibo Valentia e la formazione messinese della costa jonica che comincia male il girone di ritorno.

La squadra di casa ha meritato il successo, anche se i Letojanni possono recriminare nel secondo e nel terzo parziale quando, con più incisività e attenzione, avrebbero potuto indirizzare il set dalla loro parte.

Le formazioni e la cronaca

Starting six

Rigano presenta delle novità in formazione. Accanto al palleggiatore Balsamo e Pugliatti opposto, giocano Alderuccio e Litrico di banda, Arena e Battiato al centro con Cicala libero. Vibo risponde con Fiandaca in regia, Cimmino opposto, Saragò e Mirabella centrali, Mille e Pisani martelli ricettori e Cugliari libero.

1° set

Il primo set inizia con Letojanni subito avanti: 2 a 0 grazie al muro di Pugliatti, ma è un fuoco di paglia, perché pian piano i padroni di casa registrano bene il servizio mettendo in grosse difficoltà la ricezione letojannese e Mille, da prima e seconda linea, assieme a Cimmino mettono a terra palloni pesanti e danno il primo vantaggio sul 6 a 3 per i padroni di casa. Rigano prova con i cambi ad invertire il trend ma non sortisce gli effetti sperati. Ancora una serie di errori dei letojannesi permettono ai calabresi di arrivare al massimo vantaggio (8-6); Rigano è costretto a chiedere la prima sospensione.

Si rientra in campo e Battiato a muro e Pugliatti in attacco provano ad accorciare le distanze ma i padroni di casa, nonostante qualche battuta errata di troppo, tengono botta e con Mille e il centrale Saragò continuano ad allungare le distanze (17-11). A questo punto i letojannesi non avendo nulla da perdere cominciano a forzare il servizio e sono più efficaci a muro. Arena si fa sentire sotto rete così come Pugliatti dalla linea dei nove metri provando ad organizzare una rincorsa che si ferma però sul più bello sul 20-15. Poi un filotto in battuta di Saragò permette ai padroni di casa di arrivare al primo set point che chiudono con un attacco di Mirabella.

2° set

Nella seconda frazione di gioco, Rigano provvede ad un cambio nella formazione iniziale spostando Pugliatti al posto 4 e mettendo il centrale Battiato da opposto con Litrico in panca. Maccarrone riprende il suo posto come libero ed i letojannesi partono a razzo con il primo break (1-4). Ma anche in questo secondo parziale la musica non cambia e gli ospiti nei momenti decisivi continuano a fare grossi errori sia al servizio che a muro. I padroni di casa cominciano a recuperare con attacchi precisi e Rigano sul 10 a 6, dopo quattro punti consecutivi degli avversari, chiama a raccolta i suoi. La squadra di casa non si abbatte e nonostante gli errori al servizio (saranno poi diciotto alla fine della gara) riesce a tenere testa. Letojanni prova a recuperare; attacco positivo di Arena che però spreca tutto con un servizio errato. Due invasioni consecutive degli ospiti consegnano anche il secondo set ai locali.

3° set

Nel terzo parziale, l’ennesimo cambio di formazione di Rigano che prova a sovvertire il trend, con Giardina opposto e Battiato e Arena di nuovo centrali. Il set comincia bene per gli ospiti con Pugliatti prima e Balsamo poi, capaci di mettere in difficoltà la ricezione dei padroni di casa. Gli ospiti sembra abbiano trovato la soluzione con una squadra più equilibrata in campo e dove ognuno cerca di fare al meglio il proprio ruolo. Si combatte punto a punto ma manca la zampata vincente per allungare il match. Arena dopo aver murato Mille, sbaglia dai nove metri. Battiato recupera un altro punto ma alla fine è sempre Mirabella ad imprimere il sigillo finale e a fissare il punteggio sul 25-23.

Il tabellino del match

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Mirabella 5, Saragò 5, Cimmino 17, Cugliari (L), Mille 13, Pisani 8, Fiandaca 2. NE: Michelangeli, Iurlaro, Cortese, Tassone, Guarascio, Asteriti. All: Ciccio Piccioni

VOLLEY LETOJANNI: Alderuccio 3, Battiato 6, Arena 6, Balsamo 1, Giardina 3, Litrico 1, Pagliaro 0, Pugliatti 11, Cicala 0, Cianci 1, Maccarrone (L). All: Gianpietro Rigano

PARZIALI SET: 25-16; 25-23; 25-23

ARBITRI: Pietro Lerose e Gianguido Sposato

