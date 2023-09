Volley Letojanni, confermato nello staff medico l'osteopata Catania - Tempostretto

Per il terzo anno consecutivo sposa il progetto ionico, presente spesso in palestra in queste settimane di preparazione iniziale

LETOJANNI – Per il terzo anno consecutivo Gianluca Catania ha deciso di sposare il progetto dell’Asd Volley Letojanni. Il professionista catanese continuerà a fare parte integrante della famiglia della squadra jonica e, oltre ad essere il nostro osteopata, si occuperà a largo raggio di tutta l’area medico-sportiva e da quest’anno siederà accanto allo staff tecnico durante le gare ufficiali del Volley Letojanni.

Catania, che ha all’attivo importanti esperienze con numerose e blasonate società siciliane, è uno stimato professionista e si è fatto apprezzare nel suo ambito professionale per come riesce a lavorare con gli atleti soprattutto nel corso dei post-infortunio. In queste prime settimane di preparazione atletica è stato più volte presente in palestra e ha avuto modo di conoscere tutti i giocatori che fanno parte della rosa. La sua presenza all’interno della società letojannese è fondamentale perché rappresenta un consolidato binomio e una sinergia vincente con tutto lo staff tecnico.

Articoli correlati