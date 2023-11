Volley Letojanni, supera il Lamezia e si rilancia in classifica - Tempostretto

Serie B/m - In un "PalaBarca" chiuso al pubblico, la Volley Letojanni supera 3-1 il Lamezia e si rilancia in classifica. Il palleggiatore Balsamo: "Bravi a tenere alta la concentrazione"

LETOJANNI – La Volley Letojanni conquista una vittoria netta e meritata al cospetto di un avversario temibile come il Lamezia. Tre punti che consentono alla formazione jonica di compiere un notevole balzo in avanti nella classifica generale.

Nella giornata delle porte chiuse al “PalaBarca”, per questioni di natura burocratica, coach Rigano presenta il consueto sestetto con Balsamo in regia, Buffo opposto (recuperato dopo una settimana di noie muscolari), Pugliatti e Torre posto 4, Battiato e Arena (recuperato anch’egli all’ultimo minuto) centrali, Maccarrone libero. Coach Torchia cambia qualcosa rispetto alle ultime partite disputate dal Lamezia e schiera Ribecca al palleggio, Porfida opposto, Orlando (recuperato dopo l’infortunio) e Paradiso al centro, posto 4 Sacco e Bonati (anche lui al rientro) con Graziano libero.

La cronaca della gara

1° set: Pugliatti e Sacco decisivi

La gara subito nel vivo con scambi veloci e formazioni che si affrontano a viso aperto. Il primo break è del Letojanni grazie ad un attacco errato di Paradiso (5-2). Porfida prova a riequilibrare il parziale ma Torre e Pugliatti (ottima la sua prestazione oggi con venti punti a referto) mettono a terra palloni pesanti e sul punteggio di 11-6 la squadra ospite chiede il primo discrezionale. Al rientro in campo Lamezia prova a ricucire lo strappo, approfittando di un errore in attacco di Buffo (12-9), ma Pugliatti in attacco e un muro su Sacco permettono ai padroni di casa di allungare sul 16-9. Torchia prova a rimescolare le carte con un doppio cambio: fuori Orlando e Porfida, dentro Vaiana e Salmena. La musica non cambia e Torre, in attacco, fissa il punteggio sul 18-10. Gli ospiti chiedono il secondo time-out. Uno scatenato Pugliatti e un primo tempo di Battiato portano a dieci il vantaggio sugli avversari (23-13). Paradiso, con un errore al servizio, consegna il primo set ai locali.

2° set: Lamezia non molla e pareggia i conti

Nella seconda frazione di gioco, Lamezia limita gli errori ma Battiato e Pugliatti danno il primo vantaggio ai padroni di casa (4-2). Gli ospiti, nonostante lo svantaggio iniziale, non si perdono d’animo e sospinti da Paradiso, Salmena e Sacco ribaltano la situazione, costringendo Rigano a chiamare il discrezionale sul punteggio di 7-10. Arena e Battiato accorciano le distanze ma un ace di Sacco e un errore in attacco del Letojanni consentono al Lamezia di portarsi sull’9-11. Rigano inserisce Litrico e Laurendi ma la situazione non cambia. Gli ospiti, approfittando di un passaggio a vuoto dei padroni di casa, aumentano il loro vantaggio e il punto in attacco di Sacco fissa il punteggio sul 16-23. Il set sembra ormai compromesso e Salmena con due attacchi consecutivi ristabilisce la parità nel computo dei set (18-25).

3° set: Lamezia sbaglia, Letojanni no

Il terzo parziale è il più combattuto dell’intera gara. Le due squadre proseguono a braccetto fino all’otto pari grazie. Un ace di Balsamo (buona la sua prestazione in cabina di regia) e un attacco di Pugliatti, danno il primo vantaggio al Letojanni (11-9). Gli ospiti, poco precisi in ricezione e fallosi in attacco, permettono ai locali di allungare grazie ad un muro di Pugliatti e un attacco errato di Sacco,

costringendo Torchia a chiamare tempo sul 14-10. Al rientro in campo Letojanni spinge per allungare e l’ace di Battiato dà il massimo vantaggio (17-12). Quando il set sembra in discesa gli ospiti, approfittando di un ottimo turno al servizio di Bonati, riducono lo svantaggio e Rigano, nonostante l’ingresso di Litrico e Laurendi su Pugliatti e Balsamo, è costretto a chiedere il primo time-out sul 18-17. Buffo porta ancora avanti i suoi, ma Paradiso prova ad accorciare le distanze (20-19). A questo punto, Rigano si gioca la carta Cicala in seconda linea su Buffo e la mossa dà i suoi frutti, considerato che Pugliatti e Torre, dopo un’ottima difesa del neo-entrato santateresino, fissano il punteggio sul 22-19, con Lamezia costretta a

spendere il secondo discrezionale. Sono Torre e Pugliatti, con due attacchi vincenti, a chiudere le ostilità,

consentendo al Letojanni di vincere il parziale per 25-20.

4° set: Letojanni stacca Lamezia e chiude la gara

Nel quarto set, Lamezia si disunisce e sbaglia molto sia in ricezione che in attacco. I locali, sospinti dal trio Pugliatti-Torre-Buffo, raggiungono il massimo vantaggio sul 15-8. Lamezia prova con i cambi ad invertire il trend ma ormai è tardi: un pallonetto di Balsamo e un attacco errato di Sacco fissano il punteggio sul 20-11. I locali sempre concentrati e bravi a toccare molti palloni a muro, si procurano con Battiato la prima palla-match (24-12). Salmena mette a terra il pallone del 24-13 ma Torre, dalla seconda linea, chiude l’incontro a favore del Letojanni.

il palleggiatore della Volley Letojanni, Adriano Balsamo

Il palleggiatore Balsamo: “Non siamo la squadra dello scorso anno, ma c’è qualità con cui lavorare”

Tre punti conquistati con pieno merito che danno fiducia. I ragazzi di coach Rigano hanno dimostrato di possedere importanti qualità tecniche. Nel post gara, le dichiarazioni del palleggiatore della Volley Letojanni, Adriano Balsamo: “Era una gara che temevamo molto. Guardando le loro ultime gare, le avevano affrontate sempre giocando molto bene. Poi, le gare con Lamezia sono sempre state combattute negli ultimi anni. Siamo stati bravi perché abbiamo tenuto un livello di concentrazione molto alto. Abbiamo giocato in maniera efficace e li abbiamo messi in difficoltà; se la partita si è incanalata dalla nostra parte lo dobbiamo al nostro servizio, eliminando dal gioco i centrali, loro punti di forza. Il gioco è diventato più scontato e siamo stati agevolati nell’assetto muro/difesa. Il nostro attacco è andato molto bene, grazie ad un livello di ricezione buono, mentre loro hanno sofferto”.

“Non siamo la squadra dello scorso anno – prosegue il regista della formazione jonica. Abbiamo tanti ragazzi nuovi; giovani che devono fare ancora tanta esperienza. Ci vorrà ancora tempo e tanto allenamento per loro per capire cosa fare e farlo nel momento giusto. Ma le qualità ci sono; sabato sono stati tutti bravi”. In chiusura, Balsamo guarda la prossimo futuro: “Dobbiamo continuare così e trovare equilibrio. La società ha deciso di puntare su un nuovo roster che possa provare, di qui a qualche tempo, a fare qualcosa di buono. Il materiale umano c’è, ma servirà anche la testa giusta. Adesso arriveranno gare difficili contro Palermo e poi Ciclope Bronte e Reggio Calabria. Penseremo, anzitutto, a lavorare e tanto”.

Nel prossimo turno la sfida esterna contro la Volley Team Palermo.

Il tabellino della gara

Volley Letojanni – Lamezia 3-1

Volley Letojanni: Buffo 11, Battiato 9, Torre 16, Arena 7, Balsamo 2, Pugliatti 20, Maccarrone (L), Litrico 0, Laurendi 0, Cicala 0, Cianci 0. Ne: Alderuccio. All: Gianpietro Rigano

Lamezia: Bruni 1, Orlando 1, Miceli 0, Vaiana 2, Lorusso 0, Porfida 4, Graziano (L), Bonati 5, Ribecca 1, Salmena 10, Sacco 9, Paradiso 12. Ne: Palmeri e Strangis All: Salvatore Torchia

Parziali set: 25-16; 18-25; 25-20; 25-13

Arbitri: Francesco Mastrogiovanni e Simona Scudiero di Latina

I risultati delle altre gare e la classifica

Fiumefreddo-Aquila Bronte 0-3, Vibo Valentia-Siracusa 1-3, Ciclope Bronte-Bisignano 3-1, Sicily Bvs-Volley Team Palermo 1-3, Viagrande-Reggio Calabria 0-3

Classifica

Reggio Calabria e Siracusa 15, Aquila Bronte 12, Letojanni e Ciclope Bronte 11, Lamezia 10, Viagrande e Volley Team Palermo 6, Bisignano 4, Vibo Valentia 3, Fiumefreddo e Sicily Bvs 0

